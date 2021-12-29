Mustafa Balbay yazdı: 'TÜİK uzmanları aralık ayı enflasyonunu yüzde 13 buldular'

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:32

Asgari ücrete yüzde 50 oranında yapılan zamdan sonra gözler memur ve emekliye yapılacak zam oranına çevrildi.

3 Ocak'ta TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasından sonra belli olacak zam oranı merak ediliyor.

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü "Millette yas... Sizde nas..." başlıklı yazısında TÜİK uzmanlarının Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 13 bulduğunu yazdı.

Balbay, "TÜİK çalışmalarını yapıyor. Ulaşabildiğimiz bilgilere göre TÜİK uzmanları aralık ayı enflasyonunu yüzde 13 buldular" dedi.

TÜİK'in açıkladığı verilerin doğruluğu sorgulanırken açıklanacak enflasyon rakamının emekli maaşlarının artışını da etkileyeceğini söyleyen Balbay, "Muhtemelen rakam Saray’a gidecek, tek haneli olarak dönecek! Sonra Saray, o rakamın biraz üstünde maaş zammı hibe edip “büyüklüğünü” gösterecek!" dedi.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir söz vardır: durmuş bir saat bile günde iki kez doğruyu gösterir!

Bu söz bizde geçerli değil. Bizdeki saat durmak ne kelime normalden de hızlı gidiyor! Gün, yerine göre 15 saatte bitiyor, yerine göre 40 saati buluyor. Bilemedin 45 saat! Gün dediğin nedir ki? Bu dar kafalılar ille tutturmuş gün 24 saat diye! Böylesi tekdüze zaman mı olur? Şak diye değiştireceksin, şaşırtacaksın herkesi!

İşte 3 Ocak’ta enflasyon açıklanacak. Herkesin gözü orada. TÜİK çalışmalarını yapıyor. Ulaşabildiğimiz bilgilere göre TÜİK uzmanları aralık ayı enflasyonunu yüzde 13 buldular. Buldular da şimdi gündemlerinde şu soru var:

- Bunu kaç olarak açıklayalım?

Normal, kuralların işlediği, eski kafalı bir ülkede uzmanlar ne bulduysa açıklanır. Bizde ise gerçek rakamın en gerçeğinin ne olduğuna karar verilir, o açıklanır.

Son enflasyon rakamı emekli maaşlarının artışını da etkileyeceği için ayrıca önemli. Muhtemelen rakam Saray’a gidecek, tek haneli olarak dönecek! Sonra Saray, o rakamın biraz üstünde maaş zammı hibe edip “büyüklüğünü” gösterecek!

Dünyanın kaç ülkesinde böylesine heyecanlı, sürprizlerle dolu bir enflasyon hesaplaması olur?

İşte faiz oranları… Kimi güya ekonomik sistemi oturmuş ülkelerde çeyrek oranda artış için bile kılı kırk yarıyorlar. Bizde faizi kırka bölüyorlar. Kur garantisi ayrı, hibe ayrı, özel olarak verilen oranlar ayrı. Seç seç al!

Ne kadar eğlenceli. Besteye söz yaz:

Bir gece ansızın yükselebilirim/ Dolar, Avro dinlemem, cebine hibe olarak girebilirim/ İnişim çıkışım hiç belli olmaz/ Hesabından çıkıp Katar’a gidebilirim…

İşte varlık barışı... 2008’den beri yedi kez uzattılar. Yurtdışında neyin varsa getir, sok sisteme, başka bir şey isteme! Nasıl kazandın, nasıl çıkardın hiç önemli değil. Yeter ki varlık getir!

Varlık sokmak serbest olur da çıkarmak yasak mı olur? Elbette olmaz. Yasaya göre vergi cennetlerine para götüren yüzde 30 gelir vergisi ödemek zorunda. 15 yıldır vergi cennetlerinin listesi açıklanmıyor. Böylece vergi de alınmıyor.