CHP'li Yakupoğlu'ndan seçim güvenliği açıklaması: 'Korku dünyasına gerek yok, sandığın takipçisiyiz'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:45

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:48

14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaştıkça ön plana çıkan seçim güvenliği tartışması, seçmenin birçok mecrada yankılanan endişelerinin başında yer alıyor.

Geçmiş dönemlerde kamuoyunda uzun süre tartışılan sandık güvenliği ve iktidarın antidemokratik uygulamaları seçmenin endişesini katmerleyen nedenlerin başına geliyor.

2018 SEÇİMLERİ HATIRLATMASI

Konuya ilişkin görüştüğümüz CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu,

"Şu anda seçim güvenliği ile hiçbir sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebilirim. Vatandaşımız seçim günü gönül rahatlığıyla oylarını kullansınlar. Konuşulan birçok iddia, şaibe var ama bunlar sadece konuşuluyor, bir karşılığı yok. Örneğin, 2018 seçimlerinde biz 200 ila 2400 oy farkla kazandığımız milletvekilliklerinin hepsini AKP’nin itirazlarına rağmen elimizde tuttuk ve takipçisi olduk çünkü sandık başında görevlilerimiz işini yaptı. Vatandaşlarımızın özellikle şu bilmesini istiyoruz, görevliler olarak üstümüze düşen sorumluluğun gerektirdiklerini sonuna kadar yapıyoruz. Yaratılacak bir korku dünyasına gerek yok. Bütün sürece hâkim olmaya çalışıyoruz, üstün bir gayret içerisinde olduğumuzun tekrar altını çiziyorum. Seçmenin zihninde endişeye mahal verecek hiçbir nokta kalmasın" ifadelerini kamuoyuyla paylaştı.

MÜHÜRSÜZ OYLAR SEÇİM GÜVENLİĞİ TEHDİDİ Mİ?

Yine seçmenin en çok merak ettiği konuların başında gelen ‘mühürsüz oyların akıbeti ne olacak’ sorusunu cevaplandıran Yakupoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mühürsüz oy meselesi kapandı. Biz 2018, 2019 seçimlerinde mühürsüz oylarla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Seçim sabahı sandık kurulu üyeleri ilk iş yemin edecekler ve bu yemini tutanağa imzalayacaklar. Oylar tasnif edilirken sandıktan çıkan 400 oyun içinde eğer birkaç tane mühürsüz oy çıkarsa, bu durumun sandık kurulunun ihmali neticesinde olduğu kabul edilir ve oy pusulaları geçerli sayılır. Ancak sandıktan çıkan oy pusulalarının yarısı ya da tamamı mühürsüz çıkarsa bunlar geçersiz kabul edilir. Dolayısıyla şu an için mühürsüz oy pusulaları ile ilgili bir endişe taşımamıza gerek yok"