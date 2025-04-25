İktidarın ısrarı bitmiyor... Erdoğan'ın 'çılgın projesi' Kanal İstanbul, 10. sınıf ders kitabında!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:51

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında “En büyük hayalim” diyerek duyurulan “çılgın proje” Kanal İstanbul, çevresinde başlayan 24 bin konutluk TOKİ inşaatıyla yeniden gündemde…

İMAMOĞLU, "YOKLUĞUMU FIRSAT BİLDİLER" DEMİŞTİ

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” demişti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun sözleri üzerine gözlerin çevrildiği bölgede, onlarca iş makinası geniş bir alanda çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Son olarak CHP milletvekili Mahmut Tanal, bugün X hesabından yeni bir gerçeği ortaya çıkardı. Tanal, 10’uncu sınıf Coğrafya kitabındaki ‘Kanal İstanbul’ detayını paylaştı.

Tanal, Kanal İstanbul projesindeki gerçeği ortaya çıkardı.

Daha gerçekleşmemiş projenin, 10’uncu sınıf Coğrafya kitabında yer almasına değinen Tanal, “10.sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!” dedi.

Tanal'ın X paylaşımının tamamı şöyle:

BU BİR DERS KİTABI DEĞİL, PROPAGANDA METNİDİR!

10. sınıf coğrafya kitabında, henüz temeli bile atılmamış Kanal İstanbul, “gerçekleşmek üzere olan” bir proje gibi anlatılıyor!

Kitapta ne yazıyor?

“Kanal İstanbul projesi hazırlanmıştır” ifadesiyle başlanıyor, ardından “açılacak kanalın 50 km uzunluğunda, 120 m genişliğinde ve 50 m derinliğinde olması planlanmaktadır” deniyor.

Projenin güzergâhı haritayla birlikte verilerek, uygulanmakta olan bir devlet yatırımı gibi gösteriliyor.

“İstanbul Boğazı tehlikeli, Kanal İstanbul güvenli” algısı yaratılıyor.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sadece geçiş hakkı bağlamında değiniliyor, jeopolitik riskler ve hukuki tartışmalar yok sayılıyor.

Bilimsel itirazlar, halkın karşı çıkışı, çevresel yıkım, deprem riski hiç yer almıyor.

Kitapta “bitmiştir” denmiyor, ancak kullanılan anlatım dili ve harita destekli görsellerle, Kanal İstanbul sanki olmuş-bitmiş ya da gerçekleşecekmiş gibi sunuluyor.

Bu açıkça:

Bilimsel tarafsızlığın çöküşüdür.

Anayasa’nın 42. maddesine aykırıdır.

Eğitim sistemi üzerinden siyasi propaganda yapılmasıdır!

Kanal İstanbul yok ama algısı kitaplarda var!

Devletin eğitim sistemi, yandaş projelerin tanıtım broşürü haline getirilmiştir!

Çocuklarımıza gerçekleri değil, iktidarın rüyalarını ezberletmek istiyorlar!

Bu ülkenin evlatlarına yalanla değil, bilimle yaklaşın!