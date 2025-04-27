CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan 'Şehit aileleri ve gazilere' ilişkin açıklama: 'TBMM'ye sunduğumuz 18 kanun teklifi halen gündeme alınmadı'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:49

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:49

CHP'nin Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, 14 aydır gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla şehit ailelerinin ve gazilerin karşılaştığı ağır hayat koşullarını yakından gözlemlediklerini belirtti.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Şehit aileleri ve gazilerimizle konunun uzmanlarının katıldığı, ortak akıl ve istişareyle çözüm yolları aradığımız ‘Kahramanlara Vefa Çalıştayı’ sonrasında CHP Milli Savunma Komisyonu üyelerimiz aracılığıyla TBMM’ye sunduğumuz 18 kanun teklifinin halen gündeme alınmadığını üzülerek görüyoruz. Bu tekliflerin vakit kaybedilmeden ele alınmasını bekliyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik, kimden geldiğine bakmaksızın her türlü teklifi destekleyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz. Çünkü bu konu siyaset üstüdür. Bu, ulusal bir sorumluluktur."

SON BİR AYDA SEKİZ İLDE ZİYARET

Bağcıoğlu, son bir ayda Manisa, Uşak, Adana, Mersin, İstanbul, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da şehit yakını, gazi ve emekli asker derneklerini ziyaret ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Yozgat’taki temaslarımızda hainler tarafından döşenen bir patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken iki gözünü kaybeden kahraman bir Mehmetçiğimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu kahraman gazimiz, Güneydoğu’da terörle mücadele ederken hain örgütlerce döşenen bir el yapımı patlayıcıyı imha etmek isterken ağır yaralanmıştı. Arama tarama çalışmalarında eğitimli bomba imha köpeğiyle görev yapan bu Mehmetçiğimiz, tedavisinin ardından görevden ayrılmak zorunda kalırken en az görevinden ayrılmak kadar canı gibi sevdiği köpeğinden ayrılmanın acısını da yaşadı. Komutanları, kendisine moral olması için köpeğini emekli ederek hediye etmeyi teklif ettiklerinde, büyük bir fedakârlıkla ‘Belki bir askerimizin, bir vatandaşımızın hayatını daha kurtarır’ diyerek bu teklifi reddetti. Bu örnek davranışıyla Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada yüreği senin kadar güzel bir asker görülmemiştir’ sözünü bir kez daha doğruladı.

“ŞEHİT AİLELERİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAŞ ALMAKTADIR”

CHP olarak aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizin sorunlarının doğrudan takipçisi olmaya, onlarla birebir temas kurarak çözüm üretmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, maaşları açlık sınırının altında kalan TSK personelinin, tazminatlarını alamayan emekli astsubaylarımızın, emekli binbaşılarımızın, atanamayan uzman çavuşlarımızın, sözleşmeli erlerimizin, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık gösterdiği için ihraç edilen teğmenlerin, resen emekli edilen albayların ve askeri sağlık sisteminin kaldırılması sonucu mağdur olan tüm askerlerimizin de yanındayız. Şehit yakınları ve gazilerimiz, bizim için en öncelikli grupların başında geliyor. Onların yaşadığı sağlık, maaş ve istihdam sorunları acil çözüm beklemektedir. Bugün hâlâ hastanelerde katkı payı ödemek zorunda kalan binlerce şehit ailesi ve gazimiz bulunmaktadır. Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımız vardır. Er gazilerin emsal maaş düzenlemeleri hâlâ yapılmamıştır. Şehit aileleri, şehit anneleri ve babaları asgari ücretin altında maaş almaktadır. Eğitim desteği son derece yetersizdir. İstihdam imkânları kısıtlıdır.

“18 KANUN TEKLİFİNİN HIZLA GÜNDEME ALINMASINI İSTİYORUZ”

Biz CHP olarak bu 18 kanun teklifinin hızla gündeme alınmasını istiyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin daha onurlu, daha güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde Trakya bölgesindeki şehit aileleri ve gazi dernekleriyle yeni temaslarda bulunacağız. Onların sesine kulak vermeye, onların sorunlarını çözüm önerilerimizle güçlü bir şekilde TBMM’ye taşımaya devam edeceğiz.”