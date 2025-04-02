İETT'den Volkan Konak'a vefa: Nostaljik tramvayda 'Kuzeyin Oğlu'nun ezgileri yankılandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak toplu ulaşım hizmeti sunan İETT, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk müziğinin büyük ismi Volkan Konak’ı özel bir uygulamayla anıyor.

İETT'den Volkan Konak'a vefa: Nostaljik tramvayda 'Kuzeyin Oğlu'nun ezgileri yankılandı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 11:44

110 yaşını kutlayan İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri, 1 hafta boyunca Volkan Konak’ın hafızalara kazınan eserleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. 

Konak’ın her yeni albümünün ilk kez yankılandığı, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği İstiklal Caddesi’nde bir kez daha, sanatçının unutulmaz ezgileri yankılandı. 

DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Volkan Konak’ın anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, hem İstanbullular hem de ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Cadde boyunca ilerleyen tramvaydan yükselen Volkan Konak şarkıları, dinleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

Öte yandan İETT, Volkan Konak’a özel olarak tasarlanan bir otobüsü de hizmete sundu. EL2 Emirgan - 4. Levent Metro hattında 15 gün boyunca sefer yapacak olan özel tasarımlı otobüs, sanatçının kültürel mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor.

İETT, bu anlamlı uygulamayla, Karadeniz’in güçlü sesi ‘Kuzeyin Oğlu’ Volkan Konak’ı İstanbul’un simge noktalarında yaşatmayı sürdürüyor.


Etiketler: #Volkan Konak

İlgili Haberler

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Sarıldınız mı oralarda...'

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram’dan 'Volkan Konak' paylaşımı: 'Sarıldınız mı oralarda...'
Türkiye 'Kuzeyin Oğlu'na veda etti... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki sözleri yürek yaktı: 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan...'

Türkiye 'Kuzeyin Oğlu'na veda etti... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki sözleri yürek yaktı: 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan...'
Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesine katıldı: 'İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı'

Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesine katıldı: 'İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler