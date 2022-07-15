CHP'li Yavuzyılmaz, 200 milyon dolarlık vurgunu açıklamıştı: Harekete geçildi!

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara-İstanbul demiryolu ikinci kesim projesinde tespit edilen yolsuzluğu sosyal medya üzerinden anlattı.

Yavuzyılmaz, beşli çetenin Cengiz'inin de yer aldığı ihalede 200 milyar dolarlık yolsuzluk ve kamu zararı olduğunu aktararak konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.





610 MİLYON DOLAR BEDELLİ İHALE

Yavuzyılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu elimde gördüğünüz Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı raporudur. Kurumun Teftiş Kurulu'nun hazırladığı bir rapor. Rapor diyor ki; Devlet Demiryolları'nın Ankara-İstanbul demiryolu ikinci kesim projesinde çok büyük sıkıntılar vardır.

Ankara-İstanbul demiryolu hattı rehabilitasyon işi ikinci kesim yapım işleri 2006 yılında ihale ediliyor. Sözleşmeyi kim kazanıyor? İki Çinli bir firma, Cengiz İnşaat ve IC İçtaş kazanıyor. Hangi bedelle? 610 milyon dolar bedelle. Ancak iş taahhüt edilen sürede bitirilemiyor."

MAKİNA TÜNELİN İÇİNDE KALMIŞ

Yavuzyılmaz açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Teftiş Kurulu raporu ne diyor? Şirketlere 1922 gün ilave süre veriliyor ve iş yine bitirilemiyor. Çünkü raporda diyor ki süre uzatımına esas bazı olayların yüklenici kusurundan kaynaklandığı; örneğin tünel imalatlarının yavaş ilerlemesi ve TBM makinasının T-26 tünelinin içinde kalması.

Nedir TBM makinası? Büyük bir dağı delen büyük bir matkap düşünelim. Dağın bir tarafından girip diğer tarafından çıkacak böyle devasa bir makine. Bu makine tünelin içinde kalmış. Bu makine özellik itibariyle de geriye doğru hareket eden bir makine değil.

Orada sıkıştığı anda hem tünel ilerlemiyor hem de iş gecikiyor. Bu nedenlerle tünel imalatlarına devam edilememesi ve projenin tamamlanamaması. Yüklenici kusuru var ve iş bitirilemiyor."

BAKANLAR KURULUNDAN EK ÖDENEK

Yüzde 20 ile sınırlandırılan Bakanlar Kurulu onaylı ek bütçenin yüzde 40 olarak belirlendiğini aktaran Yavuzyılmaz, şirketin işi tamamlayamayacağını anlayınca yeniden ihale ettirdiğini aktardı.

Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"Bakanlar Kurulu'ndan ek ödenek isteniyor. Neden? Çünkü normal şartlarda ilave iş artışı yüzde 20 olarak verilebilir. Yüzde 20'nin üzerinde iş artışı olacaksa bunu sadece Bakanlar Kurulu kararıyla yapabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu kararıyla da 244 milyon dolar ek ödenek çıkıyor ancak bir şartla. Bakanlar Kurulu'nun yüzde 40 ek ödenek verebilmesi için işin tamamlanması şartı var. Eğer işin tamamlanamayacağı anlaşılırsa ödeneğin kesilmesi işin de tasfiye edilmesi gerekiyor.

İşi yapabilecek liyakat da başka şirketlerin o işi tamamlaması gerekiyor. Çünkü devasa bir kamu zararı doğduğu ortaya çıkmış oluyor. Yani işin toplam sözleşme bedeli 610 milyon dolardı, Bakanlar Kurulu ek ödeneği 244 milyon dolar işin toplam bedeli ne oldu 854 milyon dolar.

Şirkete ödenen toplam tutar 847 milyon dolar. Ancak şirket anlamış işi bitiremeyeceğini ama ek ödeneğini de işi bitirme şartıyla aldı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Parayı alıyor ama işlerin 200 milyon dolara tekabül eden kısmını kapsamından çıkarıyor. Bu kısım yeniden ihale ediliyor. Devasa bir kamu zararı ve devasa bir vurguna böylelikle imza atılıyor."

VURGUN İÇİN HAREKETE GEÇİRİLDİ

CHP'li Yavuzyılmaz, son olarak TCDD'de yaşanan vurguna ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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