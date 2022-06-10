İzmir'de bir okul yönetimi kız ve erkek öğrencilerin hem sınıflarını hem katlarını ayırdı
Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda harem selamlık eğitim başladı. Kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıfların yanı sıra okulun ayrı katlarına alındı. Uygulamaya tepki gösteren Eğitim-İş şikâyetçi oldu. Ancak ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturmaya gerek görmedi.
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin sınıfları ayrıldı. Öğrencilerin sınıfları ayrılmakla kalmadı. Farklı cinsiyetler, farklı katlara alındı.
Eğitim-İş Sendikası, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, okul yönetimi hakkında idari soruşturma açılmasını istedi. Eğitim-İş, talepte, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu’nun “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” ilkesinin ihlal edildiğini belirtti. Sendika, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, harem selamlık eğitim yapıldığına delil olarak, okulun sınıf listelerini de sundu. Listelerde, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda olduğu açıkça görülüyordu.
LİSTELERİ PAYLAŞTILAR
29 Nisan’daki başvuruya, 9 Mayıs’ta yanıt geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, uygulamanın Milli Eğitim Kanunu’na uygun olduğunu belirtti. Soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Eğitim-İş, konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıyarak soruşturma talebini yineledi. Sınıf listelerini de paylaşarak anayasa ihlali yapıldığını söyledi. Sendika, önümüzdeki günlerde, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Son dönemde, dinci isimler, karma eğitimin son bulmasını talep eden açıklamalar yapıyordu.
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