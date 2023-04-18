CHP'li Yıldırım Kaya'dan Erdoğan'a mülakat tepkisi: Elenenlerin iki eli yakanızda olacak!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 19:33

Güncelleme: 18.04.2023 - 19:33

CHP Ankara Milletvekili Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarını açıklamasını değerlendirdi. Kaya, şunları söyledi:



“21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi muhalefetteymiş gibi vaatlerde bulunuyor. En son 'Mülakatı kaldıracağım' dedi. Güldüm. Çünkü mülakatın kaldırılması konusunda bizim yürüttüğümüz mücadeleyi kamu çalışanları tamamı bilir. KPSS’de en yüksek dereceyi elde etmişleri bir bir elediniz. Şimdi 45 bin öğretmen alımı yapıldı. KPSS'den sıralaması yapıldı. 'Sözlü sınav sonuçları açıklandı' diye Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapıyor. Hani mülakat kalkacaktı? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Siz vaat verme yerinde değilsiniz, icra makamındasınız. Şimdi görüyoruz; YÖK üniversitelerden kadro alımına başladı, bakanlıklar KPSS'yi de dolanarak mülakatlarla personel alımına başladı. Yatacak yeriniz yok. 'Mülakatı kaldıracağım' sözü değil eylemini gerçekleştirme makamındasınız. Bir tek kanun hükmünde kararnameyle bunu yapabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz? Yazık yazık. 45 bin öğretmeni sözlüye aldınız değil mi? O elenenlerin iki eli sizin yakanızda olacak."