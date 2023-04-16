Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'nin 'mülakat' vaadine yanıt: 21 yıl sonra mı aklınıza geldi?

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun, Ordu ve Samsun’da yurttaşlarla buluştu. Yurttaşlar İmamoğlu’nu büyük bir coşku ile karşıladı. İmamoğlu Giresun’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU DEVİR BİTECEK"

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan “mülakatı kaldıracağız” açıklamasını değerlendiren İmamoğlu, “21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi ‘Artık mülakat yok’ demek” diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Biz liyakate önem vereceğiz. Biz memleketimizin evlatları ile bu ülkeyi yöneteceğiz. Sadece bir avuç insan ile ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Onlara, ‘Evinize gidin hadi, güle güle’ diyeceğiz. İnsanları kandırdıkları bu döneme son vereceğiz. Ne demişlerdi ‘Bunlar gelince yardımları keserler’. Biz ne yaptık; 5 katına çıkardık. Biz insanlarımızı zengin yapmaya, üretmeye ve ürettirmeye geliyoruz.”

Gençlere, “Mutlaka oy kullanın” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz hayallerini artık bu topraklarda kurmuyor. Gençler, hiçbirinizin hakkını yedirmeyeceğiz. Ama sınavda ama işe girerken, hiçbir yerde yedirmeyeceğiz. Gençlerimizin sesinin gür çıktığı bir Türkiye var edeceğiz. Bu ülkenin teminatı olan gençlerimiz, mutlaka ve mutlaka oy kullanın. Bunun bir revizyon dönemi olduğu, devletin vatandaşa gücünü değil şevkatini gösterdiği bir dönem geliyor. Güleryüzlü bir dönem geliyor. Bir yöneticinin vatandaşa haddini bildirdiği değil, vatandaş karşısında haddini bildiği bir sistemdir Cumhuriyet. Bunlar vermeyebilir ama bayram ikramiyesini, 13. cumhurbaşkanımızın vaadi gibi 15 bin TL olarak vereceğiz.”

"DEPREM OLDUKTAN SONRA NEREDEYDİNİZ?"



Yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “21 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. 2 ayda nasıl şehir kuracaksınız? Hatalarınızın üstünü kapatamayacaksınız. Buna izin vermeyiz. Biz ‘Deprem olduktan sonra 48 saat neredeydiniz’ diye soracağız” diye konuştu.

Fındık denlince akla Ordu’nun ve Giresun’un geldiğini söyleyen İmamoğlu, “Dünya markası fındığın tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız. Çiftçimize söz verdiğimiz gibi her konuda destek olacağız. Ülkemizde tarımdan sanayiye, üretime erişen ve katma değeri yüksek ürünlerin olduğu bir dönemi başlatacağız. Türkiye’de gıda fiyatları ucuzlayacak” ifadesini kulandı.