CHP'li Yücel: Kaybedince ‘Çelişki var’ deyip seçimi iptal ettirmek istiyorlar

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:53

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:53

İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK'dan dönmüştü. BU üzerine bakanlık bu kez sandık sonuçlarının polis ve jandarma marifetiyle alınıp excel tablosu haline getirilerek, GAMER'e gönderilmesini kararlaştırdı.

Konu hakkında açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Adayı Av. Deniz Yücel, asıl amaçlarının seçim kaybedilirse iptal ettirmek olduğunu söyledi.

“MEMLEKETİ KARGAŞA ORTAMINA ÇEKMEYE ÇALIŞILIYOR”

Sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararı eleştiren Yücel, “Şu iyi bilinmelidir ki, TBMM ya da Cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı andan itibaren seçim süreci başlamış olur ve bu seçimi yönetme sorumluluğu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) aittir. Başka hiçbir kurum, kurul yada kuruluş seçim süreci hakkında bir tasarrufta bulunamaz. Aksi taktirde seçim süreci ifsat edilmiş olur. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığının başındaki muhteris zat, paralel bir seçim kurulu oluşturarak seçimlere gölge düşürmeye ve memleketi kargaşa ortamına çekmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

“MİLLET KAZANACAK, PARALELLER KAYBEDECEK”

GAMER ve YSK sonuçlarında yaratılabilecek bir çelişki demokrasiye ve seçimlere büyük zarar vereceğine dikkat çeken Av. Deniz Yücel, “Paralel ve Pelikan yapılarını çok seven, onlara intizar eden Süleyman Soylu, namluların altında bir seçim geçirmemizi hayal etmektedir. Biz, o zatın demokrasi dışı tüm hayal ve amaçlarını, yerle yeksan etmek için 14 Mayıs seçimlerini kazanacağız. 14 Mayıs'ta millet kazanacak, paraleller kaybedecek” dedi.

Polis ve jandarma teşkilatına seslenen CHP’li vekil adayı, “Seçim sürecinde YSK'nın dışında sizlere verilen veri akışı sağlama talimatı kanunsuzdur. Kanunsuz hiçbir emri uygulamamaları konusunda kendilerine çağrıda bulunuyorum. Kanunsuz emri vermek de uygulamak da suçtur” ifadelerini kullandı.