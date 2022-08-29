CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: 'Millet iktidarın biletini kesmiş'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Deniz Yücel, “Çalışmalarımız ve kurduğumuz temaslar gösterdi ki Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ve bu sorunları çözecek parti de CHP” dedi.

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş insanlarımız, sanayicilerimiz, esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelen Ekonomi Masası heyetimiz, hem sorunları yerinde görerek beklentileri ve önerileri dinledi, hem de AKP iktidarının yarattığı ekonomik buhrana partimizin nasıl son vereceğini paylaştı.”

Yücel, “Ne esnaf halinden memnun ne de çarşıya gelen vatandaş. Herkes AKP’den dert yandı. Esnaf, dayanacak gücü kalmadığından, yarınını öngöremediğinden, vatandaş ise fahiş fiyatlar ve düşen alım gücünden şikâyetçi. Tüm çarşı ziyaretimizde en çok duyduğumuz isyan ‘geçinemiyoruz’ isyanıydı. Millet AKP iktidarının biletini çoktan kesmiş” diye konuştu.