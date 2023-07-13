CHP'li Yüksel Mansur Kılınç'tan 'Dezenformasyon Yasası'na tepki!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:18

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:18

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, yeni yasama döneminin ilk toplantısını yaptı. Toplantıda geçen dönem TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve AKP’nin Dezenformasyon ile Mücadele Yasası olarak nitelediği Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun üzerinde tartışmalar yaşandı.

Komisyon Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında kopan fırtınaların doğru olmadığını ifade etti.

"DOĞRU OLARAK ELE ALINMAMIŞTIR"



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Yüksel Mansur Kılınç ise "Sayın Başkanın ifade ettiği gibi dezenformasyonla mücadele yasası doğru olarak ele alınmamıştır. Yasa teklifi İletişim Başkanlığı'nın yasanın çıkmasını da beklemeden kurduğu dezenformasyon merkezini kolaylaştırmak için ve basın kuruluşlarını baskılamaya yönelik olarak getirilmiştir" dedi.

Dezenformasyonun ülkeyi ve toplumu doğrudan tehdit eden unsurlardan oluştuğuna ve dezenformasyonla mücadelenin en önemli unsurunun toplumu bilgilendirmek olduğuna vurgu yapan Kılınç, yasanın dezenformasyonla mücadele için değil bir dezenformasyon merkezinin kurulması için çıkarıldığını söyledi.

"DİJİTAL DEMOKRASİDEN KORKMAMAMIZ LAZIM"



Kılınç, gelişen dijital demokrasinin iktidar çevresini paniklettiğini belirterek "Dijital demokrasiden korkmamamız lazım. Siz doğru bilgi vermezseniz, siz bütünlüklü olarak bu alana bakmazsanız kendinize yönelik tehditler olarak görürsünüz. Bir de bakarsınız ki dijital ağlar üzerinden ülkenizle ilgili risk ve tehditleri büyütmek isteyenler daha fazlasını yapabilmişler" diye konuştu.