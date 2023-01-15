Yüksel Mansur Kılınç: Yasalarımıza göre SADAT gibi bir özel savaş şirketi kurulamaz

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 19:05

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 19:05

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş.'nin (SADAT) ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydında SADAT reklamına yer verilmesi en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

SADAT reklamına en az beş kez yayında yer verilmişti. Programın sunucusu Dündar da, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadelerine yer vermişti.

Ardından TV100 yaptığı açıklamada suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu. Kanal yönetimi daha sonra reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkarmıştı.

YÜKSEL MANSUR KILINÇ: YASALARIMIZA GÖRE SADAT GİBİ BİR ÖZEL SAVAŞ ŞİRKETİ KURULAMAZ

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, paramiliter bir yapı olan SADAT'ın özel savaş şirketi kuramayacağını ve yurtiçi ve yurt dışında tüm faaliyetlerinin suç olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılınç, "1- Yasalarımıza göre SADAT gibi bir özel savaş şirketi kurulamaz. 2- #SADAT 'ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri suçtur. 3- Suç işleyen paramiliter bir yapının reklamı yapılamaz. Ticaret Bakanlığını ve RTÜK'ü görevlerini yapmaya davet ediyoruz" dedi.

1- Yasalarımıza göre SADAT gibi bir özel savaş şirketi kurulamaz.



2- #SADAT 'ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri suçtur.



3- Suç işleyen paramiliter bir yapının reklamı yapılamaz.



Ticaret Bakanlığını ve RTÜK'ü görevlerini yapmaya davet ediyoruz.@ticaret @rtukkurumsal pic.twitter.com/APRnynNGRP — Yüksel Mansur Kılınç (@yukselmkilinc) January 15, 2023

KILIÇDAROĞLU ÖNÜNE GİDİP HESAP SORMUŞTU

Kılıçdaroğlu, geçen yıl 13 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmişti.

“Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var.” demişti.