Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti

Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan bir askeri personel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 23:15
Nevşehir’de intihar girişiminde bulunan askeri personel hayatını kaybetti
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Olay geçtiğimiz salı günü Güzel Yurt Mahallesi, Duygulu Sokak’ta meydana geldi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel Onur Kılıç (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancası ile intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan eşi 112 çağrı merkezini arayarak yardım istemişti.

Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Kılıç bu gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


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