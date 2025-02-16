CHP'li Zeybek: İcra dairelerine 1 milyon 117 bin yeni dosya geldi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:54

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:54

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ekonomideki kötü gidişata ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çekici veriler paylaştı.

Yurttaşın içine girdiği darboğaza işaret eden Zeybek, "İcra dairelerine 1 milyon 117 bin yeni dosya geldi. Banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 70. Elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları ödemekte zorlananların oranı yüzde 46,6" dedi.

Gökan Zeybek’in paylaşımının devamı şöyle:

İŞTEN ÇIKARILANLAR ARTIYOR

"İşinden çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuranların sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre 25 bin 520 kişi artarak 177 bin 657 kişiye yükseldi.

SOSYAL YARDIMLAR KUŞA DÖNDÜ

Resmi enflasyon yüzde 44 olarak açıklanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım ödemelerinin yatırıldığını belirterek 11,5 zamma ‘Hayırlı olsun’ dedi.

GAP'I NASIL GAPTIRDIK

Türkiye'nin en büyük kalkınma hamlesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'yle 3,8 milyon kişiye istihdam yaratılacak; 1,8 milyon hektar arazi sulanacak; Türkiye tarımda kendine yetmeyi bırak, komşularını da doyuracaktı. Aradan 48 yıl geçti, hiçbiri olmadı.

BAKLİYAT RİSK ALTINDA

Türkiye'de baklagil ekili alanlar 35 yılda yüzde 35 azalırken tüketimde de tehlike çanları çalıyor. Kişi başı 20 kilogram olan tüketim 13,7 kilograma kadar düştü."



