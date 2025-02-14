Bakanlıktan 'seviyorsan git evlen' paylaşımı... Tepkiler gecikmedi: 'Bu ekonomide sevmek yeterli mi sizce?'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle 'Seviyorsan git evlen bence' paylaşımında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Seviyorsan git evlen bence" denildi.
TEPKİLER GECİKMEDİ
Bakanlığın söz konusu paylaşımının altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini dile getirdi.
Gelen tepkilerin çoğunun ekonomi odaklı olduğu görüldü.
Etiketler: #aile ve sosyal hizmetler bakanlığı #Aile Yılı
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