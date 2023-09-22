CHP'li Zeynel Emre'den 'Kurultay' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu, açık ara kazanır'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:57

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu. Emre, "4-5 Kasım’da büyük kurultay, ondan 2 ya da 3 hafta sonra da tüzük kurultayı olmasını önereceğiz. Tüzük kurultayının 3 hafta sonra olmasını önermemizin sebebi, büyük kurultaydaki seçim ve bir yarış ortamı olması. Tüzüğümüz o yarışma, o seçim telaşında tartışılmasın, popülist ortamın etkisinde kalmasın istedik. Özenle, dikkatle, objektif bir şekilde tartışalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, AÇIK ARA KAZANIR"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre il kongrelerinde kimin daha avantajlı olduğuna dair soruya cevap veren Emre, şunları söyledi:

"Kongrelere ilişkin de benim gördüğüm şu; arada bir uçurum var. Fark çok büyük. Biz hiçbir ile, kongreye müdahale etmiyoruz. Gidiyorlar, serbest seçimlerini yapıyorlar. Seçim sonrasında da seçilen başkanların birçoğu “Biz genel başkanın arkasındayız” diye açıklama yapıyor. Şu ana kadar olan illere bakın, il başkanlarını arayın. Çok büyük bir kısmı genel başkana haksızlık yapıldığını, bu yerel seçime onun liderliğinde gidilmesi gerektiğini söyler. Partinin böyle bir kavgalı görüntü, parçalanma görüntüsü vermemesi gerektiğini o nedenle genel başkana oy vereceklerini söylüyorlar.

Mesela İzmir il başkanı. Daha yeni seçildi, en büyük üçüncü il. Bursa en büyük dördüncü il. Bu hafta sonu Ankara seçilecek. Kim seçilir bilmiyorum ama seçilir seçilmez arayıp sorun. Ya da Şanlıurfa; büyükşehirdir, çok delegesi vardır. Konya arayıp sorun. Seçilenlerden delege sayısı çok olan yerleri söylüyorum. Tabloyu görüyorsunuz. Bu böyle örtülecek, saklanacak bir iş değil ki. Kurultayda Kılıçdaroğlu açık ara kazanır."