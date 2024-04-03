CHP’nin 35 yıl sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçimler yenilenecek: ‘Siyasi baskılarlar alındığını düşünüyorum’
CHP’nin 35 yıl sonra kazandığı Pınarbaşı Belediyesi’nde seçimlerin yenilenmesine karar verildi. CHP’li Aşkın Genç, “Siyasi baskılarla alındığını düşünüyorum. Kararın İl Seçim Kurulu’ndan döneceğini düşünüyoruz” dedi.
31 Mart’ta Kayseri’nin Pınarbaşı Belediyesi’nde CHP’nin adayı Deniz Yağan, yüzde 33,30 ile seçimleri kazanmıştı. Seçim sonuçlarına AKP ve MHP’nin itirazı sonucu Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu seçimleri yenileme kararı aldı.
Yenileme seçimleri 2 Haziran’da tekrarlanacak. CHP, yarın söz konusu karara itiraz edecek. CHP’li yöneticiler İl Seçim Kurulu’nun kararı reddedeceğini belirtti.
“SİYASİ BASKILARLA ALINDIĞINI DÜŞÜYORUM. İL SEÇİM KURULU’NDAN DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”
Karara tepki gösteren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Yarın İl Seçim Kurulu’na itiraz edeceğiz. Çok yanlış bir karar. Pınarbaşı halkının iradesini tanımamaktır. İmzası olanları şiddetle kınıyorum. Siyasi baskılarla alındığını düşünüyorum. Kararın İl Seçim Kurulu’ndan döneceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
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