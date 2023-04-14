CHP'nin aday tanıtım törenine MHP 'müdahalesi': 'Ben Kemal, zaten buradayım'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:11

Güncelleme: 14.04.2023 - 14:32

Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda düzenlenen, CHP’nin milletvekili aday tanıtım organizasyonunda ilginç anlar yaşandı.

CHP’li milletvekili adaylarının platforma çıktığı anda, arkada bulunan binanın tepesine yerleştirilmiş bir reklam panosunda "Ben Kemal, zaten buradayım" yazısı belirdi.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam kampanyasında kullandığı "Ben Kemal, geliyorum’ sloganına atıfta bulunulan yazının yansıtıldığı binada, MHP’li belediye meclis üyesi Kemal Aydın’ın işyerinin bulunduğu öğrenildi.