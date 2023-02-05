Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Ben Kemal, geliyorum' tepkisi: 'Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 16:25

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Kemal Geliyorum' açıklamasını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz" dedi.

"GELECEĞİ VARSA GÖRECEĞİ DE VAR"

MHP lideri şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, film repliklerinde kendine replik belirleyecek kadar ucuzlamıştır. Sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu 'ben geliyorum' diyor. Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz. Kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak" diyerek Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın unutulmaz repliğine atıfta bulunmuştu. İktidara gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından CHP Genel Merkezi binasına "Ben Kemal, geliyorum" pankartı asılmıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR"

* Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır. 115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

* Türkiye parmak sallanacak ülke değildir. Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez. Sandık New York’ta, Londra'da kurulmayacak, sayım Brüksel’de yapılamayacak. Zalimler hükmü aziz millete sökmeyecek. Bunlar teslim bayrağı çekmiş siyaset acizleridir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir.

"ALTILI MASA ORTADAN ÇATLAMIŞTIR"

* Ortak mutabakat metninde FETÖ'cülere af vaadi, Pensilvanya'ya muhabbet, KHK'lılara ümit, PKK'ya açık çek, HDP'ye güvence, söz ve uzatılmış kirli eller vardır.

* 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Şubat’ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar. Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz?

* Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Ele geçirilemez, talan edilemez. Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KILIÇDAROĞLU'NA 'BEN KEMAL GELİYORUM' TEPKİSİ

* (Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Kemal Geliyorum' açıklaması) * Kemal Kılıçdaroğlu, film repliklerinde kendine replik belirleyecek kadar ucuzlamıştır. Sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu 'ben geliyorum' diyor. Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz. Kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz.

* Bunlar Batı’dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Bunlar Batı’dan takdir ve teveccüh gözleyen Türkiye aleyhtarlarıdır. Onlar aferini Avrupa’da bekleyedursun bize Türk milleti yetecektir.

KONSOLOSLUKLARIN KAPATILMASI

* Küresel medya fitne nöbetindedir. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon nöbetindedir. 9 ülkenin konsolosluklarını kapatmaları tek kelime ile rezalettir. ABD öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir. Tehdidin kaynağını açıklamaları şeref meselesidir. Madem tehdit var, kaynağı da açıklanmalıdır. Konsoloslukların kapatılması hiçbir kitaba sığmaz. Ne biliyorsanız Türkiye ile paylaşın.