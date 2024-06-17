CHP'nin AKP'ye bayram ziyaretinde 'asgari ücret' çağrısı: 'Umarız müjdeyi verirsiniz'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 17.06.2024 - 10:43

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partiler arası bayramlaşmalar başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak heyet AKP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

CHP heyetini kapıda AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Genel Başkan Yardımcısı Raşide Yüksel ve Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Gençlik Kolları Üyesi Tahir Taha Kara kapıda karşıladı.

Bayramlaşma ziyareti sırasında AKP'li Belgin Uygur, "Odak noktamıza aldığımız mefkuereler farklı olabilir. Ama diyalog kanallarımızın açık olması çok önemli. Sizin nezdinizde bütün CHP'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz" dedi.

"UMARIZ MÜJDEYİ VERİRSİNİZ"

Daha sonra sözü alan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz konuyu asgari ücrette artış beklentisine getirerek "Söz uçar yazı kalır. Önümüzdeki süreçte asgari ücrette bir iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Gerçekten ekonominin iyileştirilmesi dert ediniliyorsa asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Güçlü sesimizi duyuracağız. Umarız bu bayramda sizler bu müjdeyi verirsiniz" diye konuştu.

Uygur'un bu sözlere yanıtı "Milletimizden aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz" oldu. Yavuzyılmaz ise Uygur'a "İşte hep almak değil biraz da vermek lazım" ifadeleriyle karşılık verdi.