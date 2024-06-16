CHP Genel Başkanı Özel, partisinin önceki genel başkanlarıyla bayramlaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanları ile telefonda görüştü.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile telefonda görüştü.
Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, iyi dileklerini iletti.
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