CHP’li Kılıç: Değerli araziler peşkeş çekilecek!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:19

Güncelleme: 26.01.2024 - 14:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer aşan ilanlarda Muğla ve İzmir’de el değmemiş, denize sıfır araziler satışa çıkıyor.

İzmir’de Konak, Karaburun, Dikili, Aliağa ve Çeşme’de yer alan değerli arazileri özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, değerli arazilerin peşkeş çekileceğini söyledi.

“İZMİRLİLER KARŞI ÇIKTI, KULAK ASMADILAR”

“AKP döneminde 100 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi olan fabrikalarımız satıldı, enerji şirketlerimiz, limanlarımız satıldı” diyen Sevda Erdan Kılıç, “Çiftçimizin emeğiyle, işçimizin alın teriyle kurulan tesislerimiz birer birer elden çıkarıldı. Şimdi sıra, cennet koylara, yeşil alanlara, sahillerimize, tarım arazilerimize geldi. Cumhurbaşkanı, kentimizin en güzel sahillerini bir gecede özelleştirme kapsamına aldı. İzmirlinin malını İzmirliye sormadan satışa çıkardı. Aliağa, Çeşme, Dikili, Karaburun ve Konak’ta toplam 16 alan özelleştirme kapsamında. Burası Alsancak, İzmir’in gözbebeği. Bir süre önce buradaki tarihi elektrik fabrikasını özelleştirme kapsamına alınmıştı. İzmirliler karşı çıktı, kulak asmadılar, şimdi de bu fabrikaya komşu arazileri özelleştirme kapsamına aldılar” ifadelerini kullandı.

Çeşme'de satışa çıkan arazı

“DOĞAMIZA, TARİHİMİZE, DENİZLERİMİZE, KIYILARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Listenın uzun olduğunu belirten CHP’li Kılıç, “İzmir’in en güzel sahil kasabası Dikili’de dev bir arazi özelleştirme listesinde. Alan 32 bin metrekare. Çeşme’ye ait 10 arazi listede. Denize sıfır konumda, ünlü plajların hemen yanı başındaki Maliye arazileri listede. Karaburun’da satışa sunulan araziler Olcabük Plajı ve Yer Dostlar Plajlarının yanı başı, Aliağa’daki arazi Yenişakran Plajı’nın yanı başı. Plajlar, sahiller, deniz kenarları, kentin en merkezi noktasındaki değerli araziler hepsi birden bu listede. Tesadüf mü? Tüm bu değerli araziler satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli adı altında peşkeş çekilecek. Tarihi alanlarımız, sahillerimiz, plajlarımız halkındır. Bugün özelleştirme adı altında bu alanların yandaşlarınıza peşkeş çekilmesi kentlinin, kent hakkının ihlalidir. Doğamıza, tarihimize, denizlerimize, kıyılarımıza sahip çıkacağız. Kimse babasının malını satmıyor. Bu alanlar İzmirlilerindir ve öyle kalmalıdır. İzmir’e ve İzmirliye karşı yapılacak her türlü haksızlığa kalkan olmaya devam edeceğiz. Bu özelleştirme kararlarını derhal geri çekin” diye konuştu.