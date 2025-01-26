CHP’nin boş araziye seçmen kaydı şikâyetine ‘Soruşturmaya gerek yok’ kararı: Her yolu deniyorlar

Yayınlanma: 26.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.01.2025 - 04:00

CHP Mutki İlçe Başkanlığı’nın o dönem yaptığı şikâyetle birlikte Mutki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da söz konusu seçmenlerin bölgede ikamet etmediğini doğruladı. CHP’nin şikâyeti üzerine konunun soruşturulması talep edildi. 22 Ocak 2025 tarihinde Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı zamanaşımı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Karara tepki gösteren CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, “Bu konuda verilen kararın siyasi ve taraflı olduğu kanaatindeyiz. İktidarın istek ve talepleri koşulsuz yerine getirilmektedir. Seçim kazanılması bu tür haksız uygulamalar ile sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘TARAFSIZLIKLARI KAYBOLDU’

Konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak savcılığın dosyada işlem yapmadığını belirten Yol, “31 Mart yerel seçimlerinde AKP ilçe teşkilatı hayali bina ve adreslerde akraba ve yandaşlarını göstererek hukuksuzca seçmen yazımı yapmıştır. CHP olarak Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Ocak ve 15 Şubat 2024 tarihlerinde suç duyurumuzu yaptık. 15 Ocak 2025’te konunun akıbetini sorduk. Dosyada kasıtlı işlemsizlik sonucu, zamanaşımı sebebiyle soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. CHP’ye karşı 1-2 gün içerisinde iddianame hazırlanırken bizim haklı olduğumuz konuda bir yıl sonra hukuksuzca soruşturmaya yer yok kararı verilmesinin yargının tarafsızlığını kaybetmesi olarak görmekteyiz” dedi.