CHP'nin boykot kararı, Saray'ı rahatsız etti: 'Bu, aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:33

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı.

Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası Espressolab yer aldı.

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın EspressoLab’tan içmeyin” dedi.

D&R VE İDEFİX’E KİTAP BOYKOTU

CHP lideri, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix’ten alışveriş yapılmaması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Kitap almak için aman ha D&R’a gitmiyorsunuz. Bizi görmeyeni gömersek, bizi görmek zorunda kalırlar."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı boykot listesindeki markalara ait üyeliklerini iptal ettiğini gösteren paylaşımlar yaparken, bazı şirketlerin internet sitelerine erişim sıkıntıları yaşandığı görüldü.

'SARAY' RAHATSIZ OLDU

CHP'nin kısa sürede karşılık bulan "boykot" çağrısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tepki geldi.

Yılmaz, "CHP'ye oy veren sorumlu vatandaşlarımız da bu tablodan rahatsız. Bu aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir" dedi.

"CHP İSTİYOR DİYE NİYE ERKEN SEÇİM OLSUN?"

Yılmaz; CHP başta olmak üzere, adalet ve demokrasi için sokaklarda olan milyonların "erken seçim" talebini eleştirerek "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" dedi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı:

"Bu tutuklamada iki boyut var. Bir yolsuzluk bir de terör boyutu. Dosyada iki önemli başlık. Hukuki bir süreç. Dosyanın içeriğine bakmadan lehte veya aleyhte yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Dosyaların içeriğini, hukuki geçerliğini ortaya koyacak olan bağımsız yargıdır. Yargı dediğimiz bir süreç. Bu süreci hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. Bunu siyasi olarak nitelendirmeyi son derece yanlış buluyorum. Ana muhalefet partisi kendi içinde problem yaşıyor. Bu yargı süreci vesilesiyle kedi içinde yaşadığı çatışmaları, kavgaları bir anlamda topluma mal etme çabası olarak görüyorum. Hiçbir şekilde geçerli görmüyorum. Yolsuzluktan dolayı tutuklama kararı söz konusu. Terör boyutu da var. Terörden tutuklanma olsa sonuçları farklı olacaktı."

'SİYASİ OLARAK NİTELENDİRMEK SON DERECE YANLIŞ'

"Geçici tedbir olarak belediye meclisi kendi içinden geçici başkan seçmiş olacak. Böyle bir tedbir söz konusu. Bu tanımlanmış hukuki bir süreç. Bunu siyasi olarak nitelendirmek son derece yanlış. Belediye meclisinin çoğunluğunu CHP üyeleri oluşturuyor. Başından itibaren hem önceki büyükşehir belediye başkanı hem CHP'nin belli kadroları bunu maalesef aşırı siyasallaştırdılar. Ortada bir seçim yok. Şimdiden bir adaylık süreci oluşturdular. Olmayan bir seçim için önseçim yaptılar. Sanki adaylığından dolayı bu işler oluyormuş gibi atmosfer oluşturuldu. Halbuki 2028'de seçim. Niye bu acele o zaman? Herhalde aday olduğum için yapıldı demek için adaylık atmosferi oluşturuldu, algı oluşturuldu. Böyle bir beklentileri vardı. Bunu ön alıcı siyasallaştırma çabası içine girdiler."

'SOKAKLAR MAALESEF TERÖRİZE EDİLDİ'

"Adaylık olması için ortada seçimin olması lazım. Bu tuhaf bir şey değil mi? Seçime 2,5 - 3 sene var, ön seçim yapıyorsunuz. Bir adaylık süreci oluşturup, seçim sürecinde hareketmiş gibi algı oluşturmaya gayret ettiler. Herkesin hukuk kuralları içinde protesto yapma hakkı var. Yargı süreci bitmeden kimseyi suçlamak mümkün değil; ama masum demek de mümkün değil. Bu süreçte şunu yaşadık. Sokaklar maalesef terörize edildi, marjinal gruplarla birlikte. Bu ortam bir zemin oluşturdu. Demokratik protestonun çok ötesine giden manzaralarla karşı karşıya kaldık. Küfür hadiselerinden şiddeti.

Bunları tasvip etmek mümkün değil. Demokratik hukuk devletinde itiraz yolları, protesto biçimleri bellidir. Hukuk devletine ve demokrasiye saygı duyuyorsanız tepkinizi, eleştirinizi hukuk ve demokrasi içinde ifade etmek zorundasınız. Son dönemlerde kaos görüntüsü oluşturma, bir istikrarsızlık havası oluşturma gayretleri gördük. Çok şükür burada bir durulma nispi olarak söz konusu ama, oluşturulan kargaşa ve güvenlik problemi ekonomiyi de maalesef belli oranda etkiledi."

'GEZİ BENZERİ HAREKETLİLİK'

"Dış dünyaya verilen mesaj Gezi benzeri bir hareketlilik oluşturma havası oldu. Bunun ekonomiye olumsuz etkisini meydana çıkarma gibi. Bunun böyle olmadığı kısa zamanda görülmüş oldu. Kısa süre içinde o görüntülerin de ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ülkemizde huzur ve istikrar var. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Bu ülkenin istikrarı ve ekonomisiyle ilgili iktidarı ve muhalefetiyle sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Bu ülkenin ekonomisini herkesin düşünmesi gerekiyor. Ekonomiyle güvenlik arasında bir bağlantı gördüğünü ifade etmek isterim. Güvenlik ortamı iyileştirdikçe ekonomideki geçici etkiler de kendiliğinden ortaya kalkıyor."

'HİÇ KİMSENİN SUÇ İŞLEME AYRICALIĞI YOK'

"Kim suç işlemişse, yargı buna iktidar muhalefet demeden bakmak durumundadır. Yargının önünde kiminle ilgili deliller, dosyalar, şikayetler varsa yargı ona bakmak durumunda. Kaldı ki, yargının baktığı hususların birçoğu CHP'nin kendi içinden gelen hususlar, şikayetler, ihbarlar, tanıklıklar. Kim suç işlerse işlesin, o kişilere, o yönetimlere hesap sormak durumundayız. AK Parti'nin bir belediye başkanı yanlış yaptı diye bütün AK Partilileri suçlayabilir miyiz?

CHP için de aynı. Bu ayrımı çok net yapmak durumundayız. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı yok. Ama herkesin kendini savunma hakkı var tabii ki. Bu süreçte bir cevap verilmiyor, tamamen olayı siyasi arenaya çekme gayreti var. Hukuki olarak kendinizi haklı hissediyorsanız niçin tartışmayı siyasi alana çekiyorsunuz? Hiçbir soruya cevap vermeyip hadiseyi siyasete çekiyorsanız, hukuk alanında elinizin güçlü olmadığını düşünüyorsunuz demek ki?"

'SİYASETÇİ SOKAĞA ÇAĞIRIRKEN DİKKATLİ OLMALI'

"Sayın Özel ve üst düzeyin yönlendirmeleri, söylemleri, üslupları. Sosyal medyadan önceden hazırlıklar yapılmış belli ki. Kurumsal değil kendi fikrimi ifade ediyorum. Bu kadar hızlı, belli kalıplar, belli çalışmalar sistematik şekilde toplumsal psikolojiyi yönlendirmeye dönük çaba var diye düşünüyorum. Hükümete ilişkin hukuk ötesinde muhalif kesimler de bunu fırsat bilip, sahaya çıkması söz konusu. Aslolan siyasetçiler sorumlu davranmalı. Siyasetçi insanları sokağa çağırırken çok dikkatli olmalı. Geçmişte ölenler oldu, yaralananlar oldu, insanların varlıklarına zararlar geldi. Sokakta protestonun yolu ve yöntemi var. 'Ben hukuku tanımıyorum' deyip 'hukuk devletini savunuyorum' demek kendi içinde bir çelişti."

CHP'DE ÖNSEÇİM SAYILARI TARTIŞMALI

"O seçim üyeleriyle başlamıştı. Sonra üye olmayanlar dahil edildi. 1 kişi gidip 10 defa oy kullanabilir. Hakim gözetiminde neticeden emin olabileceğimiz bir şey yok. O sayıları doğru görmüyorum. Değişik rakamlar da duydum. Türkiye'de seçim yapıldı. Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Herkesin demokratik yarıştığı, özgür, adil seçimle çalıştı. CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun. Erken seçim yapmanın koşulları belli. Ya Meclis'te nitelikli çoğunluk olacak ya da Cumhurbaşkanımız karar verecek. Kim aday olacak tartışmaları CHP'nin kendi içindeki tartışmalar. Erken seçim tartışmalarıyla da bir anlamda iç çatışmalarını yumuşatmaya çalışıyorlar herhalde. Bunlar ülkemize zarar veriyor. Bir an önce ana muhalefet partisinin kendi içinde meselelerin bir yere oturttuğu, sorumlu siyaset anlayışıyla hareket ettiğini görmek istiyoruz açıkçası."

'EKONOMİDE BÜTÜN GÖSTERGELER OLUMLU'

"Ekonomide bir temeller vardır. Bir de yukarıda olup biten konjonktürel, dönemsel hadiseler var. Ekonomimizin temelleri sağlam. Bütçeye, cari dengesine, enflasyondaki gidişata, istihdama, büyümeye bakarsınız. Bankacılık sistemine, rezervlere bakarsınız. Bütün bu göstergelere baktığımızda hepsinde bir iyileşme var. Cari açığımız tarihi düşük seviyelerde. Bütçe açığı depreme rağmen yüzde 5'ler civarında, kontrol altında. Rezervlerimiz oldukça yeterli seviyelerde. Ciddi anlamda rezerv birikimi sağladı Merkez Bankası. Yüzde 3,2 büyüme kaydettik. İşsizliğimiz tek haneli rakamlarda. Enflasyon oranımız da yüzde 39'lara kadar düşüş eğilimi var.

Bankacılık sistemimiz sağlam, sermaye yeterlilik oranları sağlam Konjonktürel etkiler olumlu ya da olumsuz her zaman olabilir. Diğer etkiler kısa vadeli ve sınırlı kalmak durumundalar. Tabii ki etkilendik. Borsa düştü. Kur da Merkez Bankası ve diğer kurumların çabalarıyla oldukça istikrarlı seyre gelmiş durumda. Faiz oranlarında, risk algılarında bir miktar etkilenme oldu. Bunun üzerinde bütçe etkisinden bahsedebilirsiniz. Bunu abartmayalım. Bu olaylar uzun süre devam eder, ülkede kargaşa oluşur o zaman daha köklü bir etkiden bahsedebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok açık ve net programa desteği var. Bu programın arkasında siyasi irade ve toplumsal sahiplenme var."

'BEKLENTİLER 1-2 PUAN DEĞİŞEBİLİR'

"Rezervlerde belli kayıp olduğu ortada. Gerekli bazı proaktif aksiyonlar aldı Merkez Bankamız ve SPK. Çok da doğru yaptılar. Piyasadaki geçici dalgalanmaya dönük, istikrarı korumaya dönük kurumlarımız belli adımlar attı. Bunlar geçici, 3-5 gün diyelim. Sıcak hadisenin etkilerinin kontrol altına almak için atılan adımlar. Bu dönemin tabii ki belli oranda etkisi olacaktır. Kurda bir miktar artış, beklentilerde geçişkenlik olabilir. 1-2 puan diyelim. Kurdaki hareketlenmenin etkileri, onu da göreceğiz. Büyük değişiklikler beklemiyorum.

CHP'nin önceki genel başkanı ve isimleri çıktı televizyona 'Şaibeler dolaşıyor, çıkıp açıklama yapmaları' diyen kendileri. Suç işlendiğine ilişkin bir soruşturma var. Delegelere, parti mensuplarına para karşılığı tercihlerini değiştirmeleri noktasında yapıldığı iddiaları. Bu suç tabii. Eğer cezayla ilgili şey gerçekleşirse, birilerinin parayla oyunu satın almaya çalışan kim yaparsa yapsın cezasını görür. Suç işlenmiş ise birilerine para verilmişse, finansman gücüyle müdahale edilmişse bizim hukukumuza göre kabul edilebilir bir şey değildir."

ÖZGÜR ÖZEL’İN BOYKOT ÇAĞRISI

"Ana muhalefet genel başkanı boykot çağrıları yapıyor. Hakikaten hayretle izliyorum. Bir yandan ekonomiyle ilgili eleştiriler yapacaksınız bir taraftan bu ülkenin milli yerli şirketlerini hedef göstereceksiniz. Aynı siyasetçiler İsrail soykırım yaparken hiç de boykot havasında değiller. Yerli ve milli şirketlerimize boykot çağrısını zararlı ve tehlikeli yaklaşım olarak görüyorum. Bu Türkiye'ye iyilik değil. Sorumsuz bir siyaset. O şirketlere verdiğiniz zarar. Orada çalışan insanlara, Türkiye'nin üretimine, milli kaynaklarına zarar veriyorsunuz.

Bugüne kadar ülkemizin siyasetinde hatırlamıyorum. Bir dönem darbeci dönemde yeşil sermaye söylemleri vardı. Bunlar demokrasimizin, siyasetimizin kalitesine zarar veren söylemler. Çıkarsınız kendi siyasi partiniz olarak vizyonunuzu, politikalarınızı ortaya koyarsınız. CHP'nin ekonomik bir vizyon ortaya koyduğunu gördünüz mü? Zarar verici eylemler içinde olmak dışında. İnanıyorum ki, CHP'nin içindeki sorumlu siyasetçiler de bu tablodan rahatsız, CHP'ye oy veren sorumlu vatandaşlarımız da bu tablodan rahatsız. Bu aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir."

'AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU UNUTUYORLAR'

"Mehmet Bey bu söylentileri yalanlamaktan yoruldu. Zamanının bir kısmını bu yalanlamalarla geçirmek zorunda kaldı. Defalarca bu yapıldı. Mehmet Bey giderse ekonomide güven bozulur diye düşünüyorlar herhalde. Aynı gemide olduğumuzu unutuyorlar. Bu ülke hepimizin. Olmayan şeyler üzerinden dezenformasyonla, yalanlarla, iftiralarla algı oluşturup hükümete zarar verelim, ekonomiye kötüye gitsin, ben iktidara geleyim diyen yaklaşın. Böyle bir partinin iktidara geldiğinde hizmet yapma durumu var mı sizce? Mehmet Bey görevinin başında. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi desteği olmadan bu program yürüyebilir mi? Bütüncül programı hayata geçirme gayreti içindeyiz. Ana muhalefet bu programdan rahatsız olmalı."

'STOPAJLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİLİK GÜNDEMİMİZDE YOK'

"Merkez Bankamız TL'yi korumaktan sorumlu kurumumuz. Yeni bir takım alanlar açmış durumda. İhtiyaç duyduğu dozajda TL'nin gücünü korumaya devam edecektir diye inanıyorum. Gayet başarılı bir performans. Dövizde bir miktar hareketlilik oldu ama abartılı bir tablo çıkmadı karşımıza. Geldiğimiz noktada bugün nispi olarak oldukça sakinleştiğini ifade edebilirim piyasaların. Stopaj konusuna gelince. Kamu gelirlerini etkileyen bir tarafı var. Bir taraftan mali dengelerini gözetiyoruz. Stopajla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok."

'GENEL PROGRAMIN TUTARLILIĞINI BOZMADIK'

"İmalatçı ihracatçılarımız dünyada rekabet açısından sorunlar yaşadıklarını ifade ettiler. İmalatçı ihracatçılarımıza, emek yoğun sektörlere ne yapabiliri diye tartışıyoruz. İsdihdam kaybı yaşamayan KOBİ'lere çalışan başına 2 in 500 lira destekleri oluşturduk. İstihdam kaybı olmayan başvurduklarına istihdam kaybı yoksa kişi başına 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Burada esas ölçümüz, programımızın ana çerçevesini bozmayacak şekilde selektif uygulamalarla destek vermek. Reeskont kredilerinde düşüş yaptık, ihracatçılara vergi oranını farklı uyguluyoruz. Yüzde 20 diyoruz. Hem o kritik gördüğümüz alanı desteklemiş oluyoruz hem de genel programımızın tutarlılığını bozmamış oluyoruz."

'EKONOMİK TABLO ÇOK DAHA NORMALLEŞECEK'

"Yabancı dediğimiz daha çok finans piyasaları. Hareketlilik kısa vadeli hesaplarda yaşandı. Bugün itibariyle baktığınızda sakinleşme; hatta belli geriye dönüş söz konusu. O havanın dağıldığını ifade edebilirim. Kayyım atanmaması, CHP'ni kurumsal kimliği ile bir şey olmadığı anlaşılınca, sokak hareketlerinin sürmeyeceği anlaşıldıkça piyasalar da sakinleşti. Bu arada birçok tedbir de uygulandı. Türkiye içindeki siyasi tartışmalar devam edebilir. Sokaklardaki marjinal grupların Türkiye'yi terörize etmek için yaptıkları hadisenin kalıcı olmadığı görüldükçe ekonomik anlamda tablo çok daha normalleşecektir."

'ŞU ANDA BİR BELİRSİZLİK KALMADI'

"Sistematik bir çaba vardı. Dış dünyaya Türkiye'de olumsuz algı yansıtıldı. ABD 'Bu Türkiye'nin iç meselesi' diye açıklama yapıldı. Avrupa'dan soru işaretleriyle açıklamalar oldu. Resmi açıklama yapan 3-4 ülke. Geniş kapsamlı, resmi açıklama olmadı. İlk günün ne olduğunu anlama meselesi. Ana muhalefetin bunu içeride, dışarıda siyasi hadise yansıtma gibi algısında dolayı belki soru işaretleri oluştu. Bunun da giderek dağıldığını görüyorum. İlk gün içeride, dışarıda farklı bir atmosfer yaşandı. Herkes anlamaya çalıştı. O dönemde algı oluşturma çabaları oldu. Bugün geldiğimiz noktada herkes daha bilgili. Ekonomide belirsizlik ölçülemeyen bir şey. Riski görürsünüz. Hesabını yaparsınız. Riske dönüşürse yönetebilir hale gelir. Şu anda bir belirsizlik kalmadı. Hukuki süreç var. Herkes takip edecek."

AKP İLE CHP BAYRAMLAŞACAK MI?

B"ayramlaşmayı partiler yapıyor. Hükümet tarafında değil. Bu ülkenin iktidarı ile ana muhalefeti arasında her zaman bir diyaloğun olmasında yarar görürüm. Bu partilerin karar vereceği bi şey. Benim bayramlaşma konusunda bir bilgim yok."

'SAYIN BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI TARİHİDİR'

"İşin ana çerçevesi Cumhurbaşkanımızın vizyonu Türkiye Yüzyılı. Cumhurbaşkanımız iç cepheyi güçlendirme vurgusunu çeşitli vesilelerle yaptı. Gazze'de yaşananlar, Suriye'de çevremizde yaşananlar. Türkiye'nin iç bünyesini güçlendirmesini, bölgemiz üzerinde oyun kuranlara karşı bütünleşme ihtiyacını öngören vizyon. Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihi çağrı oldu. Terörün kalıcı şekilde sona ermesi, ayak bağı olmaktan çıkması için. Devlet kurumlarımızın bu süreçte çalışmaları söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın elbette siyasi çerçevesini titiz bir şekilde çizdiği çalışmalar yapıldı. Terör örgütünün kurucusu kendi örgütüne 'kendinizi fesh edin' çağrsını yaptı. Bu yeni aşama geçtiğini ifade ediyor. Top tabiri caizse terör örgütü sahasında. Bir kongre tarihi belirleyip, bu kararı alacaklar. Sayın Bahçeli'nin çağrısını 'bir an önce toplanın kararı alın' olarak alıyorum bunu."

'DEM PARTİ ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMIYOR'

"Öcalan İmralı'da belli koşullar altıda. Terör örgütüne bir çağrısı var. Terör örgütünün ipe un serecek durumları yok. Burada DEM Partililerin üzerine düşen görevi yapmıyorlar gibi düşünüyorum. Terör örgütüne 'Örgütünüzün kurucusu kendinizi feshedin, biz de aynı çağrıyı yapıyoruz' diye açıkça söylemeleri lazım. Bugüne kadar ben bunu duymadım. Demokratik rekabeti savunuyorsanız bunu yapmanız lazım. Terör örgütü fesh olursa kimse DEM'e 'Sen terör örgütüyle dirsek temasıyla siyaset yapıyorsun' demez. Bu silahlar bırakılınca demokrasi ve kalkına için yeni bir perspektif açılacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni olarak çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Demokratik atmosfer içinde rekabetimizi yapacağız. Kritik olan kongrenin toplanması ve bu açıklamanın yapılması."

'SÜREÇ ŞU ANA KADAR OLUMLU GİDİYOR'

"Sürecin şu ana kadar olumlu gittiğini söyleyebilirim. Milletvekillerin istişare yapması olumlu gelişmeler. Bu aşama aşama ilerlemesi gereken süreç. Gecikmemeli bu süreç. En kısa sürede bu çağrının yapılması, bu kongrenin toplanması sağlıklı olacaktır. Bunu da yakıdan takip ediyoruz. Süreçte tıkanıklık yok, devam ediyor. Hızlı bir şekilde yürüsün. Birileri sürece çomak sokmasın. Kendi içimizde bu süreçleri yürütmemiz en doğrusu."

'AYNI ŞEYİ DEM PARTİ'DEN DUYMUYORUZ'

"Devletin yetkili kurumları var. DEM Parti'nin yapması gereken nasıl sayın Bahçeli 'bir an önce toplayın kongreyi' diyor. Aynı şeyi DEM Parti'den duymuyoruz. Başkalarına görev ve sorumluluk yüklemek yerine kendilerine dönüp bakmaları lazım. Yapmaları gereken çağrı yapıp 'kongrenizi toplanın kararı alın' demektir terör örgütüne. DEM Parti ziyaretini yaptı. Görüşmeler yapıldı. Gerekli istişareleri yaptı. En son bir mesaj geldi oradan. Aynı şeyi defalarca konuşmanın bir anlamı yok. Terör örgütünü kuran kişi terör örgütüne 'kongrenizi toplayın ve kendinizi feshedin' dedi. Önce onu görmek gerek."

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

"Bayram ikramiyesi dediğimiz şey 2018 yılında AK Parti'nin getirdiği bir şey. Kanunla verilen bir destek. Belli dönemlerde revize edilen bir şey değil. Otomatik artış düzeni olan uygulama değil. En son 3 bin lira olmuştu. Bu 3 bin lira Pazartesi belli kesimlere başladı. Kanun çıkmadığı için 3 bin yatacak, kanun çıkınca o fark yatırılacaktır. 4+4 şeklinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8 bin liraya çıkmış olacaktır. Bu adamın maliyeti bütçeye getirdiği maliyet var.

Keşke emekli sayımız daha az olsaydı mevcut emeklilerimize daha fazla sunabilseydik. 16 milyon emeklimiz var. Emeklimizi, yaşam şartlarını anlıyoruz. İmkanlarımızı zorlayarak adımları atıyoruz. Enflasyondaki düşüş devam ettikçe emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu adımın maliyeti 28,5 milyar lira. Kayıtlı istihdamı artırmamız lazım bizim. Buralarda uzun vadeli bakış açısı gerçekten çok önemli."