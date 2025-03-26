Yandaş Yeni Şafak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Espressolab'deki fotoğrafını 'yeni' gibi gösterdi
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı Espressolab’e AKP'li isimler destek ziyaretlerine başladı. Ankara’da bir grup AKP'li milletvekili, Erzurum’da ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Espressolab’e giderek kahve içti. Yandaş Yeni Şafak ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Espressolab'deki fotoğrafını yeni gibi gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde boykot edilmesi için markaları sıralamıştı. Listenin ilk sıralarında Türkiye’de birçok şubesi olan kahve markası Espressolab yer aldı.
EspressoLab markası ise neden boykot listesinde olduklarını anlamadıklarına dair bir açıklama yaptı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, boykot açıklamasına tepki göstermişti.
AKP'Lİ İSİMLERDEN 'DESTEK' ZİYARETİ
Dün iftarın ardından bazı AKP'li isimler EspressoLab’e giderek kahve içti.
AKP milletvekilleri Abdulhamit Gül, Abdulkadir Emin Önen, Fatih Dönmez ve Mustafa Varank , Ankara’daki bir Espressolab şubesine giderek işletmeye destek verdi.
YENİ ŞAFAK, FİDAN’IN ESKİ ZİYARETİNİ YENİ GİBİ PAYLAŞTI
Yandaş Yeni Şafak gazetesi, şu anda ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen sene Espressolab’de çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından herhangi bir açıklama yapmadan yayınladı.
Fotoğrafın eski tarihli olduğu belirtilen bir yanıt Yeni Şafak tarafından gizlendi.
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