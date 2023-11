CHP’nin Çağlayan’da yaptığı oturma eylemine ilçe başkanları destek verdi: Kararı yok sayıyoruz

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

CHP’nin “Yargı darbesine” karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sürdürdüğü Adalet Nöbeti’nde bir hafta geride kaldı. İstanbul’da ise önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde başlatılan oturma eylemi dün de ilçe başkanlıklarının katılımıyla devam etti.

Oturma eyleminin ikinci gününe Ataşehir, Bayrampaşa ve Arnavutköy ilçe başkanlıkları katıldı. Eylem her gün saat 14:00’te İstanbul’daki farklı ilçe başkanlıklarının katılımıyla devam edecek. CHP İstanbul Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın basın açıklamasında, “Can Atalay’ın hukuksuz bir şekilde serbest bırakılmamasına Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ni dinlememesine karşı başlattığımız nöbet usulünce devam ediyor. Bizler anayasaya karşı yapılan bu müdahaleye karşı CHP örgütleri olarak her zaman dimdik duracağız. Ülkemizi, vatanımızı, anayasamızı her daim koruyacağız” dedi.

‘YİNE BİR HUKUKSUZLUK’

“CHP olarak her zaman haktan, hukuktan, adaletten yana olduk” diyen CHP İstanbul Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu ise “Önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte hak, hukuk, adalet için dört yüz kilometre yol yürüdük. Bugün de yine bir haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yargıtay’ın 3. Ceza Mahkemesi üzerinden AYM üyelerine karşı yapmış olduğu suç duyurusunu anayasamıza, hukuka, adalete karşı bir tahakküm göstermek olduğunu, anayasayı yok saymak olduğunu söylüyor ve anayasamıza sahip çıkıyoruz. Yargıtay’ın kararlarını yok sayıyoruz."