CHP'nin çağrısı üzerine yarın Meclis olağanüstü toplanıyor

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınması isteğini dile getirmişti.

CHP'nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırmıştı.

KATILMAYACAKLAR

AKP, HDP ve MHP yarın gerçekleşecek olağanüstü toplantıya katılmayacak.