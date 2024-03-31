CHP’nin Çankaya adayı Güner’den seçmenlere oy çağrısı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:47

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:47

CHP’nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner oyunu Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde kullandı. Oy verdikten sonra konuşan Güner, “Yurttaşlık görevimizi yapıp oylarımızı kullandık. Henüz sandık başına gitmemiş tüm komşularımız 17.00’ye kadar muhakkak uğramaları dileğiyle” dedi.

