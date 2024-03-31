CHP’nin Çankaya adayı Güner’den seçmenlere oy çağrısı

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, yurttaşları sandığa davet etti.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:47
CHP’nin Çankaya adayı Güner’den seçmenlere oy çağrısı
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CHP’nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner oyunu Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde kullandı. Oy verdikten sonra konuşan Güner, “Yurttaşlık görevimizi yapıp oylarımızı kullandık. Henüz sandık başına gitmemiş tüm komşularımız 17.00’ye kadar muhakkak uğramaları dileğiyle” dedi. 


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