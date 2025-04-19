CHP'nin Filistin eylemine Valilik'ten engel: Taksim, Şişhane ve Kabataş durakları kapatılıyor!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:44

Güncelleme: 19.04.2025 - 11:47

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Ancak İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığına eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi.

Bugün ise Taksim ve eylem güzergahının metroyla ulaşıma kapatılması kararı verildi.

Metro İstanbul'dan karara ilişkin sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - ?F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

CHP'NİN 'FİLİSTİN' EYLEMİ

CHP, Gazze'de yaşanan saldırı ve katliamları protesto etmek amacıyla bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleme kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla eylem çağrısını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin yürüyüş güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin güzergaha ilişkin verdiği 'bilgi'ye karşın, CHP'nin bugün etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.