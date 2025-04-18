İstanbul Valiliği, CHP'nin Filistin eylemi için seçtiği yeri uygun bulmadı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 18.04.2025 - 22:19

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

İl Başkanlığı'nın, yarın yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdiği kaydedildi.

Bu bildirimin ardından İstanbul Valiliği'nce CHP'ye eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını sözlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi.

Bu bildirime karşın CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.