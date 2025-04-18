CHP İstanbul, Filistin için Taksim’e yürüyecek

Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 18.04.2025 - 19:06

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken dünya kamuoyu da İsrail'e tepkisini sürdürmeye devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da 19 Nisan cumartesi günü Filistin için yürüyüş yapacaklarını açıkladı. İl Başkanı Özgür Çelik yürüyüşü X hesabından duyurdu.

"Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!" ifadelerini kullanan Çelik'in paylaşımı şu şekilde: