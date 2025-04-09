CHP'nin ilçe mitingleri başlıyor: İlk buluşma Şişli’de

CHP, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenleyeceği mitinglerin ilkini bu akşam belediyesine kayyum atanan Şişli'de yapacak.

CHP'nin ilçe mitingleri başlıyor: İlk buluşma Şişli’de
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:08

CHP, İstanbul'da İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalarla seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok ismin tutuklanmasına tepki olarak ilçe ilçe mitingler düzenlemeye başlıyor. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Bundan sonra her hafta sonu farklı bir ilimizde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde gece mitinginde meydanlarda olacağız" açıklamasının ardından partisinin ilk ilçe mitingini belediyesine kayyum atanan Şişli’de yapacağı bildirildi. 

“Millet iradesine sahip çıkıyor” temalı mitinglerin ilki bu akşam, Şişli Belediyesi önünde saat 20.30’da düzenlenecek. 


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