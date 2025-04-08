Erdoğan'dan CHP ve İBB'ye 'operasyon' mesajı: 'Ortaya çıkanlar çıkacakların habercisidir...'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:50

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:26

Akp'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti teşkilatlarının fedakar mensuplarına en içten selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza yapacağınız değerli katkılarınız için hepinize en içten şekilde teşekkür ediyorum.

Muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın her zamankinden daha fazla çaba harcadığını gördük. Bayramda da aynı tempoyla çalışmalarımızı sürdürdük. Yurt dışındaki kardeşlerimize de el uzattık. Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılardır. Gazze halkı bir bayramı daha bombaların altında geçirdi. Kadınlar siviller hunharca katledildi. Apaçık savaş suçu işleyen haydutluğa tanık olduk.

"NE HAK YERİZ NE DE HAKKIMIZIN YENİLMESİNE GÖZ YUMARIZ"

Antalya Diplomasi Forumu'nda Gazze'yi ele alacağız. Şunu herkes bilsin anlasın ki Gazze'deki insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken biz oradaki kardeşlerimize asla sırtımızı dönmeyiz. Siyonist lobi karşısında eğilmeyecek ve bükülmeyeceğiz. Biz Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da barış, istikrar, huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.

"KALABALIKLARINI KABALIKLA BİRLEŞTİRDİLER" Ramazan boyunca bir taraftan iç dünyamızda bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan siyasi polemiklerden uzak kalmaya çalıştık. Küstahlıkları duymazdan geldik. Ana muhalefetin çirkin söylemlerine kulak asmadık. Kalabalıklarını kabalıkla birleştirdiler. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette hakarete şiddete ve küfre yer yoktur. "CHP MARJİNAL ÖRGÜT GİBİ HAREKET EDİYOR" CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. 3 haftadır CHP'nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur. İBB'deki hırsızlığın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bağırarak yolsuzluğun üstünü örtemezsiniz. MASAK'a iftira atarak kamu görevlilerini itham ederek suç örgütlerinin suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de yolsuzluğun farkındadır. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Adalet tecelli edecek, korkunun paniğin ecele faydası yok. Yargı devlet malına uzanan kirli elleri kıracak. İstanbul'u saran şebekenin kollarının nereye uzandığı zamanla daha net görünecektir. Boykot da, pisliklerin üstünü örtme çabasıdır.