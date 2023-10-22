CHP’nin ilk aday adayı Tuzla’da Bülent Akköse

Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:46

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:46

Yerel seçimlere doğru İstanbul'daki ilçelerde CHP'den belediye başkan adayı olmak için hareketlilik başladı. Kamu yöneticisi ve iş insanı Bülent Akköse CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

Toplantıya CHP Tuzla İlçe örgütü ile birlikte İstanbul içi ve dışından çok sayıda siyasetçi katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden belediye başkanları da Akköse’yi yalnız bırakmadı.

Toplantıda, Bülent Akköse’nin hayatının anlatıldığı ve Tuzla vizyonunu içeren iki kısa film de gösterildi.

CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl’ün açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda Bülent Akköse’nin eşi Bihter Akköse de kısa bir konuşma yaptı.

Bülent Akköse, CHP Tuzla Belediye Başkan Aday Adaylık açıklama konuşmasına; başta Ortadoğu olmak üzere dünyada sürmekte olan savaşların sona ermesini dileyerek başladı.

Akköse “Henüz 14 yaşında bir çocukken, yerel yönetimlerce gerçekleştirilen yanlış uygulamalar, hayatımda derin izler bıraktı. Bu yanlış uygulamalar, hayatımın dönüm noktası olan bugünkü hayali kurmama sebep oldu. 1999 yılında, ileride Tuzla Belediye Başkanı olmaya ve bu adaletsiz düzeni değiştirmeye karar verdim” dedi.

"565 BELEDİYEYİ GEZİP RÖNTGENLERİNİ ÇEKTİM"

Konuşmasına belediyecilik hakkında edindiği tecrübelerden bahsederek devam eden Akköse, “2003 yılında Siyaset Bilimi eğitimi almaya başlayarak bu yolun ilk adımını attım. Daha sonra sırasıyla; site yönetimleri, sivil toplum kuruluşlar, gemi inşa sanayi, çeşitli yöneticilikler ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer aldım. Yüksek lisansımı ve stajlarımı yine bu doğrultuda icra ettim. Türkiye’de 81, Dünyada 51 şehir gezdim. Gittiğim her yerde belediyecilik uygulamalarını yerinde inceledim. Son dört yılda, İBB’deki görevim süresince değerli ekip arkadaşlarımla birlikte, Türkiye’de tam 565 belediyeyi bizzat gezip röntgenlerini çektim. Belediyelerin sorunlarını tespit edip, bu problemlerin çözülmesi için çalışmalar yürüttüm” dedi.

Konuşmasını, hayalindeki Tuzla’dan kısaca bahsederek ve tüm Tuzla halkını Hayalindeki Tuzla’ya ortak olmaya davet ederek sonlandıran Akköse, Belediye Başkanı olduğunda “Her kesimden ve görüşten insana samimiyetle dokunan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ay yıldızlı bayrağımıza ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine gönülden bağlı bir yönetim anlayışıyla” ilerleyeceğini söyledi.

Bülent Akköse konuşmasını "Hepinizi, 31 Mart günü, hayalimdeki adil, dirençli, tüm canlılara saygılı, eşit istihdam olanaklarına sahip, denizci Tuzla'yıhep birlikte hayata geçirmeye ve bu hayale ortak olmaya davet ediyorum" sözleriyle tamamladı