CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: 'Size iktidara koşan bir CHP sunuyorum'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 15:22

Güncelleme: 15.10.2023 - 15:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Düzce İl Kongresi'nde konuştu.

Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bizim bu 52'ye 48 iktidar muhalefet dengesine de, CHP'nin bu durumuna da esastan bir çözüm getirmemiz lazım. Yollardayız, büyük bir mücadelenin içindeyiz. Kırmadan dökmeden farklılıklarımızı söyleyerek büyüyoruz.

'İKTİDARA KOŞAN BİR PARTİ SUNUYORUM'

Kayıt dışı siyasete, merdiven altı siyasete karşı çıkıyoruz. Nereden geldiği, kime satıldığı belli olmayan ticarete kayıt dışı ticaret deniyor. Peki kayıt dışı siyasete ne demeli? Nereden geldiği belli olmayan, kime hizmet ettiği elli olmayan danışmanlar ordusunun öğrendiğimizde bizim bile şaşırdığımız protokllörüe kayıt dışı siyaset diyoruz. Siyaseti kayıt altına alacağız. Biz bu kayıt dışılıktan hiçbir fayda görmedik. Size, iktidara koşan bir Cumhuriyet Halk Partisi sunuyorum.

Bu partinin doğru örgütlenmeyle ne insan kaynakları ne de iktidar sorunu var."

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