Son dakika... CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

Son dakika haberi... CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Karşıyaka Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. İzmir'in ilçe belediyelerinde de adaylar kesinleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:23
Son dakika... CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

MYK'de önerilen ve PM'ye sunulan listenin ardından İzmir Büyükşehir ve ilçelerinde adaylar belli oldu.

Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.

TUNÇ SOYER VE BUĞRA GÖKCE ADAY GÖSTERİLMEDİ

Böylece günlerdir İzmir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu cevabını buldu. Mevcut İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce aday gösterilmedi. Tugay'ın adaylığının açıklanmasının ardından Gökce bir tebrik mesajı yayımladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI ÇEŞME'DEN ADAY

CHP'de alınan kararla teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'yi Çeşme Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Denizli, Urla'dan aday adaylığı için başvuru yapmıştı.

CHP'de ismi büyükşehir için geçen Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi için yeniden aday gösterildi. CHP’nin Karşıyaka adayı ise 2018’de İYİ Parti’den Milletvekili Adayı olan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal oldu.

MYK toplantısından geçen ve PM’ye sunulan ilçe belediye başkan adayların ise şu şekilde:

  • Aliağa: Çağatay Güç
  • Balçova: Onur Yiğit
  • Bayındır: Davut Sakarsu
  • Bayraklı: İrfan Önal
  • Bergama: Tanju Çelik
  • Beydağ: Şakir Başaran
  • Bornova: Ömer Eşki
  • Buca: Görkem Duman
  • Çeşme: Lal Denizli
  • Çiğli: Uygar Yıldırım
  • Dikili: Adil Kırgöz
  • Foça: Saniye Bora Fıçı
  • Gaziemir: Ünal Işık
  • Güzelbahçe: Mustafa Günay
  • Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
  • Karaburun: Nurşen Balcı
  • Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
  • Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
  • Kınık: Sema Bodur
  • Kiraz: Nasuh Coşkun
  • Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
  • Menderes: İlkay Çiçek
  • Menemen: Deniz Karakurt
  • Narlıdere: Erman Uzun
  • Ödemiş: Mustafa Turan
  • Seferihisar: İsmail Yetişkin
  • Selçuk: Filiz Ceritoğlu
  • Tire: Hayati Okuroğlu
  • Torbalı: Övünç Demir
  • Urla: Selçuk Balkan

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