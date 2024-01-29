İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:40
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenen düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Sahil Güvenlik botu görevlileri, bottaki 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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