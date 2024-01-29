CHP MYK'de 'İzmir' için karar çıktı: Kritik isim PM'ye taşınacak

Yayınlanma: 29.01.2024 - 20:45

Güncelleme: 29.01.2024 - 21:01

CHP’de saat 16.30’da başlayan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir’in ilçe adayları konuşuldu.

MYK toplantısından önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Merkez’de bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın isminin öne çıktığı bildirildi. Özel’in, İzmir için düşündüğü isim olduğu savunulan Tugay’ın adaylığının PM’de oylanmasının ardından kesinleşeceği kaydedildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın MYK'da az oy farkıyla adaylığının kesinleştiğini belirten CHP kaynakları, Parti Meclisi'nde kararın değişme olasılığının da bulunduğunu belirtti.

'5'Lİ ÇETE'NİN ADAYI' İDDİALARI...

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tugay’ın adaylığıyla ilgili iddialar gündeme gelince sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin partiden uzaklaştırıldığını iddia eden Erdem, “Maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir. Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba’nın, aynı zamanda kimilerine göre ‘iş insanı’, bize göre ‘5’li çete’ olan Mehmet Cengiz’in adayı olan Cemil Tugay şu dakikalarda ‘kesin olarak’ adaylaşmak üzeredir. Bu kişi, 5’li çetenin karşısında duran Tunç Soyer gibileri karşısında nasıl aday olmaktadır? Tunç Soyer, Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. İzmir’i ya CHP alacak, ya Mehmet Cengiz alacak” dedi. Tugay’la ilgili belgeleri olduğunu da söyleyen Erdem, “Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz. Canınıza okurum. Belge paylaşırım” ifadelerini kullandı.

‘İFTİRANIN HESABI SORULUR’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, KRT TV’ye yaptığı açıklamada Erdem’in iddialarını yalanladı.

Tugay’la ilgili suçlamaların “iftira” olduğunu söyleyen Başarır, “Bunun üzerinden bir parti üyesi iftira atarsa gereken yapılır. Ben Cemil Bey’i tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler. Herkes her adayı destekleyebilirler. Ama aday desteklenirken başkalarına iftira atılmaz. Eğer birilerine iftira atılıyorsa yeri ve zamanı geldiğinde hesap sorulur” dedi.