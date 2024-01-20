CHP'nin İzmir, Denizli ve Muğla adayı kim olacak?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 20.01.2024 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı için dokuz aday başvuru yaptı. CHP Genel Merkezi, üç defa anket yaptı. İlk olarak “mevcut başkandan memnun musunuz?” denerek Tunç Soyer’in parti ve vatandaş gözünde memnuniyet oranı belirlendi. İkinci ankette ise dokuz adayın ismi verilerek ‘Kimi aday olarak görmek istersiniz?’ diye soruldu. İki anketten elde edilen veriler sonrası Tunç Soyer, Olgun Atilla, Cemil Tugay ve Buğra Gökce ismi tekrar yurttaşa ve partililere soruldu.

Anket sonuçları, milletvekili, il ve ilçe başkanlıklarından gelen raporlar sonrası değerlendirme yapılacak. Denizli ve Muğla’nın büyükşehir belediye başkan adayları henüz açıklanmadı. Yurttaş ve partililer, CHP’nin bir an önce adayını açıklamasını istiyor.

CHP, Manisa Büyükşehir Belediyesi için Ferdi Zeyrek’i, Balıkesir için Ahmet Akın’ı Çanakkale için ise Muharrem Erkek’i aday olarak ilan etmişti.