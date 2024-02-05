‘CHP’nin kalesinde’ seçim anketi: Aralarında 3.5 puan var
ORC Araştırma, İzmir'deki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP'nin adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasında 3.5 puan fark var.
ORC Araştırma'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.
1-3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre oy dağılımı şöyle oluştu:
- Cemil Tugay (CHP): yüzde 38,2
- Hamza Dağ (AKP): yüzde 34,7
- Ümit Özlale (İYİ Parti): yüzde 8,6
- DEM Parti adayı: yüzde 5,9
- Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): yüzde 1,9
- Diğer: yüzde 2,1
- Kararsız: yüzde 8,6
YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İZMİR— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 5, 2024
İzmir’de yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?"
sorusu yöneltilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre;
?? Cemil Tugay %38,2
?? Hamza Dağ %34,7 pic.twitter.com/BcL7ViJqwL
Yerel seçim 31 Mart günü yapılacak. Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor.
ORC haberleri orc araştırma haberleri yerel seçim haberleri Hamza Dağ haberleri Cemil Tugay haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefinde 'Dilber' ve 'Güldür Güldür' var
- DEM Parti İstanbul adayı için tarih verdi
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Özel'den Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı
- Porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktü
- Erdoğan o ismin de üstünü çizdi