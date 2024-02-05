‘CHP’nin kalesinde’ seçim anketi: İki aday arasında dikkat çeken oran

ORC Araştırma, İzmir'deki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP'nin adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasında 3.5 puan fark var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:02
‘CHP’nin kalesinde’ seçim anketi: İki aday arasında dikkat çeken oran
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ORC Araştırma'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

1-3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre oy dağılımı şöyle oluştu:

    • Cemil Tugay (CHP): yüzde 38,2
    • Hamza Dağ (AKP): yüzde 34,7
    • Ümit Özlale (İYİ Parti): yüzde 8,6
    • DEM Parti adayı: yüzde 5,9
    • Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): yüzde 1,9
    • Diğer: yüzde 2,1
    • Kararsız: yüzde 8,6

Yerel seçim 31 Mart günü yapılacak. Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. 


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