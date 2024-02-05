‘CHP’nin kalesinde’ seçim anketi: İki aday arasında dikkat çeken oran

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:02

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:31

ORC Araştırma'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

1-3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre oy dağılımı şöyle oluştu:

Cemil Tugay (CHP): yüzde 38,2



Hamza Dağ (AKP): yüzde 34,7



Ümit Özlale (İYİ Parti): yüzde 8,6



DEM Parti adayı: yüzde 5,9



Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): yüzde 1,9



Diğer: yüzde 2,1



Kararsız: yüzde 8,6

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İZMİR



İzmir’de yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?"

sorusu yöneltilmiştir.



Araştırma sonuçlarına göre;

?? Cemil Tugay %38,2

?? Hamza Dağ %34,7 pic.twitter.com/BcL7ViJqwL — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 5, 2024

Yerel seçim 31 Mart günü yapılacak. Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor.