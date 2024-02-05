‘CHP’nin kalesinde’ seçim anketi: İki aday arasında dikkat çeken oran
ORC Araştırma, İzmir'deki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP'nin adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasında 3.5 puan fark var.
ORC Araştırma'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.
1-3 Şubat tarihlerinde 2 bin 650 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre oy dağılımı şöyle oluştu:
- Cemil Tugay (CHP): yüzde 38,2
- Hamza Dağ (AKP): yüzde 34,7
- Ümit Özlale (İYİ Parti): yüzde 8,6
- DEM Parti adayı: yüzde 5,9
- Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): yüzde 1,9
- Diğer: yüzde 2,1
- Kararsız: yüzde 8,6
YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İZMİR— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 5, 2024
İzmir’de yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?"
sorusu yöneltilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre;
?? Cemil Tugay %38,2
?? Hamza Dağ %34,7 pic.twitter.com/BcL7ViJqwL
Yerel seçim 31 Mart günü yapılacak. Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor.
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