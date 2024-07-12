CHP’nin kamuda ikinci maaşın asgari ücretle sınırlandırılması önerisi iktidar tarafından reddedildi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

İktidarın “tasarruf paketi” olarak ifade ettiği “torba teklif” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. “Torba teklif” ile kamu görevlilerinin kendi görevleri dışında yönetim kurulu üyeliği gibi diğer başka görevler için sadece bir maaş almaları ve bunun da 98 bin lira ile sınırlandırılması öngörülüyordu. Komisyondaki görüşmeler sırasında CHP, ikinci maaşın 98 bin lira değil de asgari ücret ile sınırlandırılması için önerge verdi. Ancak reddedildi. CHP bunun dışında Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki başkanlıklarda ve ofislerde görev yapanlar, TMSF kapsamındaki kuruluşlara kayyum olarak atananlar, Varlık Fonu kapsamındaki şirketlerde görev alanlar, bakan yardımcılarının da kapsamda olması için de önerge verdi. Ancak bu da reddedildi. İYİ Parti de ilgili düzenlemenin Türkiye Varlık Fonu ve şirket ile alt fonlarda yer alan personeli kapsamayacağına dikkat çekti. Varlık Fonu şirketlerinde yer alan kişilerin de tasarruf tedbirleri kapsamında ilgili düzenlemeye dahil edilmesi ve birden fazla maaş almalarının önüne geçilmesi için önerge verdi. Ancak o da reddedildi.

CHP’nin en düşük emekli aylığının 10 bin liradan net asgari ücret (17 bin lira) seviyesine çıkarılmasına yönelik önergesi de iktidar tarafından kabul edilmedi.

‘ADRESE TESLİM’E DE RET

Türkiye’de yatırım yapacak olan Çinli otomobil firması için “adrese teslim” getirildiği belirtilen elektrikli araçlara ÖTV indirimi öngören maddenin tekliften çıkarılmasına yönelik önerge de iktidar tarafından reddedildi. BOTAŞ’ın doğalgaz alımlarının Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılması, yetkinin cumhurbaşkanına verilmesine yönelik madde de tartışma konusu oldu. CHP maddenin tekliften çıkarılması için önerge verdi. Ama kabul edilmedi.

Yurttaş tasarruf tedbirleri kapsamında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırken teklifle yabancı yatırımcılar damga vergisinden muaf tutuluyor. İYİ Parti, yabancı yatırımcılar için sağlanan bu tür ayrıcalıkların yerli yatırımcılarda haksızlık duygusu yaratacağına işaret ederek maddenin tekliften çıkarılmasını istedi. Ancak reddedildi. Teklifle avukatlara takip ettikleri işlerde şüpheli bir durum varsa MASAK’a bildirme zorunluluğu getirilmişti. İYİ Parti maddenin tekliften çıkarılmasını istedi. Ancak reddedildi.

AKP’DEN GERİ ADIM

Teklifte, genel aydınlatma giderleri için belediyelerden daha fazla kesinti yapılması öngörülüyordu. Tepkiler üzerine AKP önerge ile bu maddeyi geri çekti. Madde teklif metninden çıkarıldı.