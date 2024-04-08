CHP'nin kazandığı Elbistan'da AKP Kadın Kolları topluca istifa etti

Yayınlanma: 08.04.2024 - 16:31

Güncelleme: 08.04.2024 - 16:32

AKP Genel Merkezi tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde göreve getirilen ve yaklaşık 1 buçuk yıldır AKP Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Fazilet Sevinç ve yönetimi, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Sevinç yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımın adını her anışımda kalbimin yerinden çıkacakmış gibi oluşu aynı zamanda kendimi dünyanın en güçlü, en cesur insanı hissedişimi başörtülü bir kadının dimdik duruşuna borçlu olduğu Sayın Reisicumhuruma ahde vefa olarak yürüttüğüm AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanlığı görevinden, yönetim kurulumla birlikte üzülerek toplu istifa kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Sevinç, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremini iliklerimize kadar hissettik ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde yaralarımızı sarmak için canla başla güçlü bir ekiple çalıştık. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın selamı bütün kapıları açan anahtar oldu. Yerel seçimlerde kadın kolları olarak azami gayret göstererek tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde AK Partimizin ve özellikle Cumhurbaşkanımızın başarısının yenilenmesi için azami gayret gösterdik. Ancak, seçim sürecinde yaşanan, ilçe teşkilat yönetiminin istişaresiz ve tek başına hareket etmesi, kadınlardan gelecek desteğin koordine edilmesi amacıyla talep edilmesine rağmen seçim ofisi dahi verilmemesi, geçmişteki teşkilatlara tavır alınıp dışlanmalarının büyük küskünlüklere neden olması, AK Parti geleneğine uygun birlik ve beraberlik atmosferinin hiçe sayılması gibi nedenler partimizin Elbistan’da bir kez daha başarılı olmasına engel olmuştur. Bu yaşananlarda kadın kolları olarak bir tane dahi olumsuz hareket ve davranışımızın olmadığından emin olarak istifamızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz."

Kahramanmaraş depreminin ağır yıkıma uğrattığı ilçelerden Elbistan'da 31 Mart yerel seçimleri sonucunda 51 yıl sonra CHP kazandı. İlçede CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz, yüzde 37 oy oranı ile AKP’nin adayı Murat Mercan’ı geride bıraktı. CHP, en son 1973’teki yerel seçimlerde Elbistan kazanmıştı.