CHP'nin kedisi Şero, Mehmet Akif Ersoy'a zor anlar yaşattı

CHP Genel Merkezi’nin ünlü kedisi Şero, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a zor anlar yaşattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 22:29
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Genel Merkez binasının meşhur kedisi 'Şero', Mehmet Akif Ersoy'un kucağına oturmak istedi. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise herkesi gülümsetti.

Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun "Zor sorular sormayın demek için geliyor herhalde" demesi ise dikkat çekti.


şero Mehmet Akif Ersoy

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