CHP'nin kedisi Şero, Mehmet Akif Ersoy'a zor anlar yaşattı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 22:29

Güncelleme: 20.07.2023 - 22:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Genel Merkez binasının meşhur kedisi 'Şero', Mehmet Akif Ersoy'un kucağına oturmak istedi. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise herkesi gülümsetti.

Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun "Zor sorular sormayın demek için geliyor herhalde" demesi ise dikkat çekti.