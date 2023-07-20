CHP'nin kedisi Şero, Mehmet Akif Ersoy'a zor anlar yaşattı
CHP Genel Merkezi’nin ünlü kedisi Şero, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a zor anlar yaşattı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen canlı yayın sırasında, Genel Merkez binasının meşhur kedisi 'Şero', Mehmet Akif Ersoy'un kucağına oturmak istedi. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise herkesi gülümsetti.
Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun "Zor sorular sormayın demek için geliyor herhalde" demesi ise dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Canan Karatay'a tepki
- Eğitimde acı tablo...
- Cennet Koyu, Cengiz Koyu oldu!
- 60 liralık kuponla tarihin en büyük ikramiyesini kazandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Şeyhler altyapı yatırımlarına çökmek istiyor!
- Motorine dev zam yolda!