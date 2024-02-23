CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin'den çocuklara tepki çeken hareket: 'Gönderirim ben bunları memleketine...'

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları esnasında Iraklı olduğu söylenen çocukları işaret ederek yanındakilere "Gönderirim ben bunları memleketine. Bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun olacak” dedi. Söz konusu görüntü, sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:02
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Ankara’nın CHP'li Mamak Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında sokakta karşılaştığı göçmen çocuklara kullandığı sosyal medyada gündem oldu. Şahin, Çocukları işaret ederek yanındakilere "Gönderirim ben bunları memleketine. Bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun olacak” dedi.

Yanındakilere, "Bunlar Iraklı değil mi?” diye soran Şahin, "Iraklı başkanım…” yanıtını aldı. Şahin şöyle devam etti:

"Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekir. Onun için, bana oy vermeyen insanlar bunu duysun. Gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesin… Anladın mı; kimse oy vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler, bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.”

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Şahin’in çocuklara yönelik bu sözleri tepki çekti.


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