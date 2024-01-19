CHP'nin Mersin örgütünde seçim tartışması sürüyor

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:17

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre CHP’nin Mersin’in Mezitli ilçesinde örgüt belediye başkan adayı ve belediye meclis üyelikleri ile ilgili önseçim isteminde bulundu. İlçe yönetimi 20 Aralık 2023 tarihinde yaptığı toplantıda bu konudaki görüşünü açık olarak karar defterine işledi. Karar defterinin ikinci maddesine göre bu konuda alınan kararın CHP Genel Merkezi’ne tavsiye niteliğinde bildirilmesi de kararlaştırıldı. Karar defterinde yer alan ifadeye göre ilçe yönetimi bu konuda ve görüşülen diğer konularda oybirliği ile karar aldı.

CHP Mersin Milletvekili Başarır, yaptığı açıklamalarda örgütten önseçim isteğinin gelmediğini söylemişti.

ÖRGÜTÜN İSTEĞİ TARHAN

CHP’li Başarır, yine açıklamalarında, Mezitli ilçesinde tabanın Ahmet Serkan Tuncer’i istediğini iddia etmişti. CHP Mezitli ilçe yönetiminin, önseçim yapılmayınca gösterilecek aday konusunda oy birliği ile bir karar aldığı da ortaya çıktı. İlçe yönetiminin oybirliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bu kritik süreçte Mersin Büyükşehir Belediyemizi kazanmak için tüm ilçelerde en yüksek oy oranını almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunun için kendi ilçemiz olan Mezitlimizde büyükşehire en yüksek oyu taşıyacak ve Mezitli ilçemizde tarihi bir rekor kırarak kazanacak olan mevcut Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın tekrar aday gösterilmesini, CHP Mezitli ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak talep ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

ADAY DEĞİŞEBİLİR

Edinilen bilgilere göre örgüt ve tabandan gelen bu istek üzerine Mezitli Belediye Başkanı Tarhan genel başkan Özgür Özel ile birkaç kere görüştü, bilgi verdi. Bu gelişmelerden sonra Mezitli’deki belediye başkan adayının değişmesinin gündeme geldiği savunuluyor.