CHP'nin Mersin örgütünde seçim tartışması sürüyor
CHP’nin Mersin’in ilçelerinde adaylarını belirlemesinin ardından ortaya çıkan tartışmalar durmuyor. Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Örgüt önseçim istemedi, bir aday önermedi” yönündeki açıklamalarına karşın gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. CHP Mezitli örgütü karar defterine göre önseçim istemi dile getirildi. Ayrıca ilçe yönetimi oybirliği ile en çok oy alınması açısından mevcut belediye başkanı Neşet Tarhan’ın yeniden aday gösterilmesini istedi. İlçedeki adayın belli olmasının ardından Tarhan’ın birkaç kez genel başkan Özel ile görüştüğü, adayın değişebileceği dile getirildi.
Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre CHP’nin Mersin’in Mezitli ilçesinde örgüt belediye başkan adayı ve belediye meclis üyelikleri ile ilgili önseçim isteminde bulundu. İlçe yönetimi 20 Aralık 2023 tarihinde yaptığı toplantıda bu konudaki görüşünü açık olarak karar defterine işledi. Karar defterinin ikinci maddesine göre bu konuda alınan kararın CHP Genel Merkezi’ne tavsiye niteliğinde bildirilmesi de kararlaştırıldı. Karar defterinde yer alan ifadeye göre ilçe yönetimi bu konuda ve görüşülen diğer konularda oybirliği ile karar aldı.
CHP Mersin Milletvekili Başarır, yaptığı açıklamalarda örgütten önseçim isteğinin gelmediğini söylemişti.
ÖRGÜTÜN İSTEĞİ TARHAN
CHP’li Başarır, yine açıklamalarında, Mezitli ilçesinde tabanın Ahmet Serkan Tuncer’i istediğini iddia etmişti. CHP Mezitli ilçe yönetiminin, önseçim yapılmayınca gösterilecek aday konusunda oy birliği ile bir karar aldığı da ortaya çıktı. İlçe yönetiminin oybirliği ile aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:
“Bu kritik süreçte Mersin Büyükşehir Belediyemizi kazanmak için tüm ilçelerde en yüksek oy oranını almak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunun için kendi ilçemiz olan Mezitlimizde büyükşehire en yüksek oyu taşıyacak ve Mezitli ilçemizde tarihi bir rekor kırarak kazanacak olan mevcut Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’ın tekrar aday gösterilmesini, CHP Mezitli ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak talep ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”
ADAY DEĞİŞEBİLİR
Edinilen bilgilere göre örgüt ve tabandan gelen bu istek üzerine Mezitli Belediye Başkanı Tarhan genel başkan Özgür Özel ile birkaç kere görüştü, bilgi verdi. Bu gelişmelerden sonra Mezitli’deki belediye başkan adayının değişmesinin gündeme geldiği savunuluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- İşte tam liste...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!