CHP'nin Pendik Belediye başkan adayı Tarık Balyalı: 30 yıldır çözülmeyen sorunlar var

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Pendik’te yıllardır çözülemeyen sorunların olduğuna vurgu yapan Balyalı, değişim iradesinin çok net olduğunu söyledi. Pendik’in “gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretmek” için aday olduğunu anlatan Balyalı, “Seçimden çok büyük başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

‘GERÇEK ÇÖZÜMLER’

İBB ve Pendik Belediyesi meclis üyeliği yaptınız. Pendik’in sorunları nedir? Sizin çözümünüz ne olacak?

Pendik’teki sorunların başında sorunları çözme iradesinin olmaması geliyor. Ben Pendikliyim. 15 yıldır Pendik meclis üyesiyim. Sorunlarına hâkimim. 30 yıldan beri çeşitli bölgelerde devam eden sorunlar var. İmar, mülkiyet, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bazı sorunların çözülmesi için bu çok uzun bir süre. Sorunlar farklı belediye başkanlarına rağmen çözülmüyorsa Pendik’i yöneten siyasi anlayışın çözme iradesi yok demektir.

Sorunları çözme iradesine sahip olan bir belediye başkanı ve yönetimin göreve gelmesi gerekiyor. Pendik çok hızlı büyüyen bir kent. Yapılan yatırımlar da ne yazık ki sorunlara çözüm olacak yatırımlar değil. Son 10 yılda Pendik’in nüfusu en az 200 bin civarında artmıştır. Bu kadar hızlı bir nüfus artışı olan bir yerde vizyoner projeler ortaya koymak gerekiyor. İmardan mülkiyete kentsel dönüşümden çevreye çok sayıda sorun var. Biz Pendik’in bu gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretmek için aday olduk. Bu konuda ekiplerimizle birlikte meseleye bilimsel açıdan bakan akademisyen arkadaşlarımızla birlikte Pendik özelinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu ay sonuna doğru projelerimizi açıklayacağız. Açıkladığımız her proje gerçek çözümler üreten projeler olacak.

AKP’nin en yüksek oy aldığı ilçelerden biri olan Pendik’ten aday oldunuz. Seçmeni nasıl ikna edeceksiniz?

Pendik’te artık yeni koşullar var. İstanbul’da 2019 seçiminde, vatandaşlarla doğru ilişkiler kurabilir, ürettiğiniz projeler hayata dair gerçek projeler olursa ve bunları vatandaşlara doğru şekilde ulaştırabiliyorsanız sonuç alınabildiğini gösterdik.

‘SEÇMEN SIKILDI’

Sahada seçim çalışması yaparken çok güzel tepkiler alıyorum. Benim gördüğüm Pendik’te bir değişim iradesi çok net. Seçmen 30 yıldır Pendik’i yöneten anlayıştan ciddi sıkılmış durumda. Çünkü artık çözüm üretemediklerini her partinin seçmeni biliyor. İBB’de bugüne kadar yaptıklarımız, benim yaptığım görevler, Pendik’teki hizmetlerim vatandaşlar tarafından biliniyor. Okullardan camilere kadar, amatör spor kulüplerine kadar birçok yerde hizmetlerimiz ve yatırımlarımız oldu. Bunların önemli geri dönüşleri oluyor.

Kazanma şansınız var mı?

Sokaktaki tabloyu, Pendik’teki bu inancı görüyorum. Bu seçimden çok büyük bir başarıyla çıkacağımıza inanıyorum.

Pendik yerelinde ittifak yapmanız söz konusu mu?

Pendik ittifakına önem veriyorum. Seçmen bazında bir ittifaktan bahsediyorum. Orada yaşayan vatandaşların ittifakından bahsediyorum. Pendik’te sistemin değişmesini isteyen herkesle yol yürümeye hazırım.

Seçime yönelik çalışmalar sırasında bir caddeye astığınız bayraklarınız Pendik Belediyesi tarafından kaldırıldı. Bu engellemeler devam eder mi?

Devam eder. 10 bayraktan çekinenlerin kampanya başladığında neler yapacağını düşünmek bile etmek istemiyorum. Ciddi tahammülsüzlük bu. Adaylığım açıklandıktan sonra tek caddeye 10-15 tane bayrak asmıştım. Muhtar adaylarının bile pankartları, afişleri dururken sadece ana cadde üzerinde bizim pankartlarımızın bu denli mesele haline getirilmesini en azından onlar açısından normal karşılıyorum.

Pendik’te tarım alanlarına yönelik yatırımlarınız olacak mı?

Pendik köyler bölgesiyle birlikte tarıma ve hayvancılığa çok müsait bir bölge. Mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Ekrem başkanım Göçbeyli köyünü bir örnek köy modeli olarak seçti ve burada çalışmalar yaptı. Gerçekten tarımın geliştirildiği bir projeye şahit olduk. Pendik’in genelinde bu tür projeleri yapacağız.

‘KAPIMIZ HERKESE AÇIK’

Tarık Balyalı, “Bizim anlayışımızda bunlar bizim partili bize oy verirler, şunlar şu partili oy vermezler diye bir şey yok. Kapımız herkese açık olduğu gibi bize kapısı açık olan herkese de mutlaka gideceğiz. Daha önce kime oy verirse versin herkesi kucaklamak gibi bir derdimiz var” dedi.