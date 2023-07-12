İBB’deki sergiye saldırı girişiminin perde arkasını İBB CHP Grupbaşkanvekili Balyalı anlattı: ‘AKP yerel seçimler için bu grupları kışkırtıyor’

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" adlı sergiye 9 Temmuz’da bir kez daha saldırı girişiminde bulunuldu. İBB CHP Grupbaşkanvekili Tarık Balyalı, olayın perde arkasında yaşananları Cumhuriyet TV’ye anlattı. Balyalı, “AKP yerel seçimler için bu grupları kışkırtıyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2023 Çarşamba, 14:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'daki Art İstanbul Feshane’de yer alan "Ortadan Başlamak" isimli sergiye gericiler tarafından ikinci kez saldırı girişiminde bulunuldu. Gerici grup, eserlerin 'milli ve manevi değerlere hakaret' içerdiğini öne sürdü.Yaşanan olayı Cumhuriyet TV’de değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grupbaşkanvekili Tarık Balyalı algı operasyonu yapıldığını dile getirerek “AKP yerel seçimler için bu grupları kışkırtıyor” açıklamasında bulundu.


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