CHP'nin randevu talebine YÖK Başkanı Özvar'dan yanıt alınamıyor

13 Nisan 2022 Çarşamba, 16:18

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan randevu talebine aylardır yanıt alamadığını belirtti.

Sibel Özdemir, “Son dönemde devlet ve vakıf üniversitelerde yaşanan sorunları aktarmak ve öğretim elemanlarının karşı karşıya bırakıldığı muamelelere çözüm üretilmesini görüşmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın özel kaleminden randevu talebime aylardır yanıt verilmiyor” dedi.

Özdemir, “Uzun bir süredir devlet ve vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunları Meclis gündemine getiriyorum ve YÖK’e de çağrılarda bulunuyorum. Ancak bu çağrılarım her seferinde karşılıksız kalıyor” dedi. Özdemir, “Üniversitelerde yaşanan sorunların başında Cumhurbaşkanının kişisel, keyfî ve siyasi saiklerle yaptığı rektör atamaları geliyor. Atanan rektörlerin de önemli bir kısmını, akademik kadroları çoğunlukla siyasi saiklerle liyakatsiz kadrolara teslim ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“RANDEVU TALEBİME AYLARDIR YANIT BEKLİYORUM”

“Nişantaşı, Bilgi ve Maltepe üniversiteleri başta olmak üzere bazı vakıf üniversitelerinde ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor” diyen Özdemir, “Akademisyenlere hak etmedikleri çalışma koşulları dayatılıyor, aynı zamanda yasal hakları olan hak ettikleri ücretleri eksik ödeniyor. Birçok akademisyen güvencesiz çalışma koşullarına mağdur edilmekte, hatta işten çıkarılmakta. Şu ana kadar YÖK'ten bu konuda bir açıklama yapılmadı, bunun üzerine YÖK Başkanından bir kez daha randevu talep ettim ve bir an önce bu talebime dönüş bekliyorum” çağrısında bulundu.